Los Dbacks aprueban que Carlos Santana juegue el Clásico Mundial con casi 40 años

Carlos Santana va rumbo a su temporada número 17 en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

Carlos Santana jugará el Clásico Mundial de Béisbol con la República Dominicana a pesar de que en abril cumplirá 40 años y las aseguradoras no cubren a peloteros mayores de 37 con contrato de Grandes Ligas.

¿La razón? los Diamondbacks están dispuestos a asumir el riesgo financiero de Santana si se lesiona, reportó The Athletic.

Santana aceptó un contrato de agente libre por un año y 2 millones de dólares con Arizona, un acuerdo que se oficializó el martes.

Los Dodgers de Los Ángeles, sin embargo, no estaban dispuestos a correr el mismo riesgo con el infielder Miguel Rojas, quien cumple 37 años el 24 de febrero. Rojas, quien gana 5,5 millones de dólares esta temporada, no jugará con Venezuela en el torneo.

Un jugador no puede asumir el riesgo por sí mismo, ni en la práctica ni legalmente, según una persona informada sobre el proceso de seguro.

Carlos Santana terminó la temporada 2025 con los Cachorros de Chicago. (FUENTE EXTERNA)

Incluso si un equipo estuviera dispuesto a permitir que el jugador participara bajo esa condición, la Asociación de Jugadores no lo permitiría. Según el convenio colectivo, los jugadores no pueden reducir el valor de sus contratos garantizados a mitad de período.

Los Diamondbacks estaban dispuestos a ser flexibles con Santana, en parte, porque veían un claro beneficio en que jugara para la República Dominicana junto a dos de sus nuevos compañeros, el segunda base Ketel Marte y el campocorto Geraldo Perdomo.

Firmaron a Santana, en parte, por el impacto positivo que podría tener en Marte, quien irritó a sus compañeros al perderse tres partidos el verano pasado tras un robo en su casa, y posteriormente emitió una disculpa pública.

"Si esos dos jugadores no estuvieran jugando, no estoy seguro de que lo hubiéramos visto de la misma manera", dijo el martes el gerente general de los Diamondbacks, Mike Hazen.

"Para nosotros, es valioso que estén juntos. Parte de la razón por la que lo fichamos es que es un gran líder e influencia. Tenía mucho sentido para nosotros asumir un pequeño riesgo", aseguró.

Carlos Santana regresó con los Cubs a la Liga Nacional donde ya estuvo con Filis, Piratas y Cerveceros. (FUENTE EXTERNA)

Hazen dijo que discutió el asunto el lunes con Santana. También consultó con sus subgerentes generales, Amiel Sawdaye y Mike Fitzgerald. Santana, veterano de 16 años, le dijo a Hazen que quería representar a su país, pero que haría lo que el equipo prefiriera.

Decisiones internas

Hazen habló entonces con el dueño Ken Kendrick y el presidente y director ejecutivo del equipo, Derrick Hall, el lunes por la noche, e informó al agente de Santana, Ulises Cabrera de Octagon, el martes por la mañana sobre la decisión del equipo.

Santana, por supuesto, estaba agradecido. Sabía muy bien que el campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, y el tercera base de los Astros de Houston, Carlos Correa, se encontraban entre los que no podían jugar en el Clásico Mundial de Béisbol por no tener seguro.

Ambos tienen contratos mucho mayores que el de Santana. Ninguno de los dos podía tener seguro debido a sus historiales médicos.

Santana ha conectado 335 jonrones en su carrera de MLB. (FUENTE EXTERNA)

El presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, dijo el martes que Lindor estaba siendo evaluado por una reacción por estrés en el hueso ganchoso izquierdo, un problema que podría requerir cirugía.

"Eso les pasó a un par de jugadores", dijo Santana sobre aquellos a quienes se les negó la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol. "Pero cada persona es diferente. Los Diamondbacks me apoyaron y es maravilloso que me estén dando la oportunidad de jugar".

En cierto sentido, tuvo suerte. Tenía un salario relativamente bajo. Tenía a sus dos compañeros de cuadro de los Diamondbacks jugando para la República Dominicana. Y contaba con una directiva y una gerencia que entendían lo que significaría para él participar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Santana jugó para la República Dominicana en 2013, cuando el país ganó el torneo, y también en 2017.