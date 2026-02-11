Soto al izquierdo, donde ha sido peor a la defensa

Juan Soto ha participado el 460 partidos en el jardín izquierdo en su carrera como profesional. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto será el jardinero izquierdo de los Mets en el 2026, atendiendo a una petición de su dirigente, Carlos Mendoza. Sin embargo, los registros defensivos del dominicano presentan un matiz interesante: ha sido menos eficiente en el izquierdo que en el derecho.

De acuerdo con el portal Baseball-Reference, la estadística de carreras salvadas a la defensa (DRS, por sus siglas en inglés) refleja un desempeño más discreto en la pradera izquierda.

Soto acumula -5 DRS en 603 partidos como jardinero derecho, cifra que contrasta con el -14 en 460 encuentros en el izquierdo.

Movimientos como este suelen responder a la necesidad de reorganizar el engranaje defensivo con el objetivo de maximizar resultados. La expectativa del cuerpo técnico que encabezado el venezolano Mendoza es que la nueva distribución de los jardines contribuya a una mejor prevención de carreras en Queens.

El esquema proyectado tiene a Soto en el izquierdo, al cubano Luis Robert Jr. en el central y a Tyrone Taylor, junto al prospecto Carson Benge, que ocupa el puesto 16 entre los mejores prospectos de la organización, según MLB Pipelina al inicio de la campaña, como alternativas en el derecho.

Desde la perspectiva de Soto -quien también defenderá el jardín izquierdo en el Clásico Mundial de Béisbol- la transición no encontró resistencia. Mendoza reveló que el estelar bateador se mostró abierto a cumplir cualquier función dentro del equipo.

Análisis estadístico del desempeño defensivo de Soto

"Si quieres que lance, Mendy, yo lanzo", expresó Soto al dirigente, cuando le comunicaron la posibilidad del cambio. La frase resume la disposición del jugador, pero las métricas avanzadas ayudan a explicar el trasfondo de la decisión.

Statcast, mediante Outs Above Average (OAA), dibuja un patrón consistente en su trayectoria. Soto registra -24 OAA en el jardín derecho y -8 OAA en el izquierdo, lo que sugiere que, aun con saldo negativo en ambas posiciones, el impacto ha sido menos severo en el left field.

Las causas no se limitan al posicionamiento. El componente Jump, que evalúa reacción, explosión y ruta en los primeros instantes de cada batazo, arrojó en 2025 un valor de -10, indicativo de dificultades en la lectura inicial de la pelota, un factor directamente vinculado al alcance defensivo.

Otro elemento relevante es la velocidad. En 2025, Soto presentó un Sprint Speed de 25.8 pies por segundo, por debajo del promedio de la liga. En términos prácticos, una menor velocidad reduce el margen de recuperación ante trayectorias complejas o reacciones tardías.

No obstante, Statcast también ofrece un contrapunto positivo: su fuerza de brazo se ubicó en el percentil 66, señal de que el dominicano mantiene un brazo por encima de la media. Este detalle sugiere que el ajuste defensivo no responde a limitaciones de tiro, sino al rango y a la naturaleza de las jugadas.

En ese contexto, el jardín izquierdo podría representar un entorno más favorable. La distribución de batazos, los ángulos de tiro y la presencia de un jardinero central de alto rango pueden reducir la exposición en jugadas donde el alcance puro resulta determinante.

Para los Mets, más que un experimento, el movimiento luce como una apuesta calculada, respaldada tanto por la estructura del roster como por la lectura de los datos.

Soto en números (Statcast)

OAA en LF: -9

OAA en RF: -27

Jump 2025: -10

Sprint Speed 2025: 25.8 ft/s

Fuerza de brazo: Percentil 66