Pedro Martínez destaca el orgullo de representar al país en el Clásico y resalta a Juan Marichal

Pedro Martínez habla durante del Clásico Mundial de Béisbol y de Juan Marichal. ( FUENTE EXTERNA )

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, aseguró que vestir el uniforme de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol debe representar el más alto honor para cualquier jugador, al tiempo que resaltó la figura de Juan Marichal como el máximo símbolo del béisbol dominicano.

Martínez, quien forma parte de la delegación dominicana como asesor de la gerencia encabezada por Nelson Cruz, expresó que los peloteros convocados deben sentir orgullo, compromiso y responsabilidad al representar al país en un escenario internacional, como lo es el de esa justa.

"Debe ser un prestigio y un honor para cada dominicano poder representar su país, su familia, su educación y su carrera", afirmó el exlanzador.

"Yo representé mi país una sola vez y, aunque perdimos, me siento sumamente orgulloso de haber llevado la tricolor en el pecho", adujo.

El tres veces ganador del Premio Cy Young señaló que, más allá del talento, los jugadores deben priorizar la disciplina, el profesionalismo y el cuidado de su salud, tomando en cuenta que el torneo es corto, pero sus carreras pueden extenderse por muchos años.

"Lo más importante es que se mantengan saludables. El Clásico es un evento de pocos días, pero sus carreras pueden durar mucho tiempo. Que den el máximo esfuerzo dentro de sus condiciones y que recuerden que representan no solo a su familia, sino a todo un país y a Latinoamérica", sostuvo.

Porque para entrar a un clásico mundial hay que hacer un esfuerzo extra para mantenerse saludable, para estar en las condiciones que uno necesita para salir bien en un clásico mundial. Recuerda que nosotros vamos con los poderes del mundo. Y el que tenga más disciplina y el que haya entrenado mejor, es el que a lo mejor va a ser el mejor papel ahí afuer

Martínez también pidió comprensión y apoyo de la fanaticada, destacando que ningún atleta sale al terreno con la intención de fallar.

"Son seres humanos y van a hacer lo mejor que puedan. Cuando ganamos mostramos lo que somos como país", añadió.

Claro. Porque hay mucha gente que habla sin comprender verdaderamente lo que pasa. Yo sí comprendo, yo sí lo viví.

Y yo espero que ellos también, que entiendan que esos muchachos se están tratando y que nadie sale ahí afuera, enfrente de 50 mil fanáticos, a lucir mal y a perder por su país. Salen a ganar. Que otros países sean mejores y nos ganen

Juan Marichal, el faro del béisbol dominicano

En otro orden, Pedro Martínez dedicó palabras de profunda admiración a Don Juan Marichal, a quien definió como una figura indescriptible y el principal referente del béisbol dominicano.

"Con palabras no se puede describir el significado de Juan Marichal. Es el faro al final del túnel para todos nosotros", expresó.

Más allá de sus logros estadísticos en las Grandes Ligas, Martínez resaltó la dimensión humana del primer dominicano exaltado al Salón de la Fama.

Te puede interesar Un final de película en la serie regular del torneo de Lidom Juan Marichal

"No es solo lo que hizo en el terreno, sino lo que representa fuera de él. Es un padre, un símbolo, alguien que todo dominicano debe admirar y respetar. Para nosotros es el emblema de la República Dominicana en el béisbol", concluyó.