El boleto a Los Ángeles 2028 al alcance en Clásico Mundial de Béisbol

Austin Wells, de frente, se integró a los entrenamientos de los Yankees, en Tampa, Florida. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol dominicano debutó en Juegos Olímpicos gracias al boicot cubano a la cita de Los Ángeles ´84, requirió de ganar un repechaje para regresar en Barcelona ´92 y aterrizó en Tokio ´2020 en su tercer y último intento. Allí subió al podio con la medalla de bronce.

Nunca como para la cita de 2028 se dispuso de material de tan alto nivel para soñar con la vuelta al evento. Lo que no quiere decir que el camino está abierto o que se puede conseguir solo con un buen arranque.

La novena quisqueyana tiene en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes la primera de dos posibilidades de lograr el boleto a California. La otra sería un clasificatorio mundial en marzo de 2028, donde habrá una plaza.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol otorgó plazas directas a los dos equipos de América que finalicen más alto en el Clásico, sin incluir a los Estados Unidos, ya clasificado.

El grupo de Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. lo puede sellar el 13 o 14 de marzo con un triunfo en los cuartos de final del Clásico... o puede complicarse hasta requerir de una victoria en la semifinal el día 17, una fase a la que exigiría derrotar a un rival asiático (grupo C) como Japón, Corea del Sur o Taiwán. La llave la completan Australia y Chequia.

Los dirigidos por Albert Pujols comparten el grupo D con Venezuela, Países Bajos, Nicaragua e Israel, una llave donde llegan junto a los sudamericanos como los favoritos para llevarse las dos plazas a la siguiente ronda.

No obstante, del otro lado del árbol de 20 países se encuentro el grueso de americanos, con igual objetivo olímpico. El grupo A, a jugarse en Puerto Rico, está repleto de candidatos; además del anfitrión competirán Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

El grupo B, a disputarse en Houston, lo integra Estados Unidos, México, Brasil, Gran Bretaña e Italia.

Si dominicanos y venezolanos avanzan a cuartos y en esa etapa derrotan a los equipos que lleguen de Oriente a Miami ya en semifinal los rivales serían de los grupos A y B, con Estados Unidos, México, Puerto Rico y Canadá como los favoritos para llegar a esa instancia. En esa etapa pudiera ser necesario acceder a la final para comprar el boleto olímpico.

Así llegó el béisbol a los JJOO

Para Los Ángeles ´84, las plazas de América fueron a los medallistas en los Juegos Panamericanos de Caracas ´83. Pero Cuba (oro) fue parte del grupo de países que boicoteó el certamen. Fueron Nicaragua (plata) y Canadá (bronce).

Dominicana (4ta.), fue la sustituta. Para Barcelona ´92, los Panam de La Habana ´91 premiaron al trío de medallistas (Cuba, Puerto Rico y EE. UU.). Dominicana fue cuarta y ganó el repechaje a Países Bajos.

Para Tokio 2020, la RD falló en el Premier12 de 2019 con Geraldo Perdomo y Cristopher Sánchez y en el preolímpico de Florida, en 2021. Ganó el clasificatorio en Puebla, México, en junio de 2021.