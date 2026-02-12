Los Filis de Filadelfia liberan a Nick Castellanos por llevar una cerveza al dugout

Nick Castellanos fue dejado en libertad por los Filis de Filadelfia luego de intentos fallidos de negociarlo ( AFP )

Los Filis de Filadelfia decidieron este jueves cortar al jardinero Nick Castellanos , poniendo fin a su etapa con el equipo y dejándolo disponible como agente libre, luego de que no se concretara un intercambio antes del inicio de la pretemporada.

En sus redes sociales, el veterano pelotero también abordó un incidente ocurrido la pasada temporada que contribuyó a su declive con la franquicia.

¿Qué motivó la salida de Castellanos de los Filis?

Castellanos explicó que fue relegado al banco después de llevar una cerveza al dogout tras ser sustituido en un juego, y señaló que su comunicación con el piloto Rob Thomson había sido "cuestionable, al menos en mi experiencia".

"Después de ser retirado de un juego cerrado frente a mis amigos y familiares, traje una Presidente al dogout," escribió Castellanos en una nota manuscrita publicada en sus redes.

"Me senté justo al lado de Rob y le hice saber que demasiada libertad en algunas áreas y demasiadas restricciones en otras no eran propicias para ganar."

La organización deseaba resolver la situación antes del primer entrenamiento con todo el plantel completo programado para este lunes, pero no logró cerrar un movimiento que implicara el traslado de Castellanos a otro club.

Castellanos, que encara el último año de su contrato de cinco temporadas por 100 millones de dólares, aún tiene 20 millones de dólares pendientes por recibir, monto que los Filis deberán pagar íntegramente, aunque se descontará la parte proporcional correspondiente al salario mínimo de la liga si llega a firmar con otro equipo.

Acciones del equipo tras la liberación de Castellanos

El jugador agregó que luego sostuvo una reunión con el mánager y con el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, en la que "limaron asperezas" y ofreció disculpas por "haber dejado que mis emociones me sobrepasaran".

Castellanos, quien cumplirá 34 años el 4 de marzo, bateó .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos la temporada pasada, contribuyendo con el plantel que terminó como campeón de la División Este de la Liga Nacional.

El equipo, que ha buscado desprenderse del contrato de Castellanos desde principios de temporada baja, firmó recientemente al jardinero Adolis García con un contrato de un año y 10 millones de dólares, con la expectativa de que ocupe el espacio de Castellanos en el bosque derecho.

Con la liberación de Castellanos, la organización da un paso definitivo hacia la reconstrucción de su alineación y cultura interna, en medio de un proceso que había generado tensiones tanto dentro como fuera del terreno de juego.