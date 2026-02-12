Sandy Alcántara llegó a los campos de entrenamiento de los Marlins de Miami con un "as" bajo la manga: un nuevo pitcheo que podría ayudarle a regresar a la forma de 2022, cuando ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional.

El derecho azuano tuvo su primera sesión de entrenamientos con el equipo en Júpiter, Florida, presentando el sweeper, que se convertirá en el sexto lanzamiento de su repertorio, junto a la recta de cuatro costuras, la recta cortada, el cambio de velocidad, el sinker y el slider.

"Creo que es un lanzamiento que viene de un camino largo", dijo Alcántara, refiriéndose al desarrollo del sweeper. "Al principio tenía problemas con él, pero hoy fue bueno. Me voy a enfocar en la ubicación, y ojalá podamos hacer daño con esto durante la temporada".

Durante la práctica de bateo en vivo lo utilizó en nueve ocasiones, y el dominio observado fue inmediato: los bateadores no lograron hacer contacto sólido.

Estrategias para recuperar el rendimiento tras la operación de codo

El sweeper es un lanzamiento que combina el movimiento rompiente del slider con mayor profundidad y un marcado desplazamiento horizontal, diseñado para incomodar a los bateadores.

La decisión de añadir este pitcheo no es casualidad. Alcántara y el cuerpo técnico, encabezado por el coach de pitcheo Daniel Moskos, identificaron la necesidad de diversificar aún más su arsenal, especialmente tras el bajón de rendimiento vivido el año pasado, luego de perderse toda la temporada 2024 por la operación de reconstrucción del codo.

El sólido repertorio de Alcántara carecía de un pitcheo con rompimiento tardío que pudiera complementar sus lanzamientos de mayor velocidad, así como mejorar su tasa de ponches y el manejo de la zona de strike, aspectos que el sweeper podría fortalecer.

Con la temporada de 2026 asomándose, Alcántara confía en que esta nueva herramienta sea el complemento ideal en su repertorio y lo haga más competitivo, ayudándolo a recuperar el nivel de excelencia que lo llevó a ser considerado uno de los mejores abridores del béisbol en años recientes.