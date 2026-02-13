Un nuevo estadio se complica con el Quisqueya y el Teo Cruz en pie

La conclusión de la Comisión Consultiva deja algunas interrogantes con respecto a la viabilidad de construir un nuevo estadio en los terrenos del Estadio Quisqueya Juan Marichal, un visto bueno que favoreció esa mesa de trabajo.

La idea de un nuevo parque resulta atractiva, solo que, si se trata de las dimensiones que tiene el Quisqueya como lo conocemos y con la decisión del presidente de la República, Luis Abinader de que se conserva sin tocar el Coliseo Carlos Teo Cruz, entonces el proceso se complica.

"Lo que vemos más difícil es que puedan construir sin demoler el Quisqueya o sin demoler el Carlos Teo Cruz", dijo el arquitecto Pablo Mella, experto en construcción de instalaciones deportivas, en especial béisbol.

Un nuevo Quisqueya y además el Coliseo no pueden convivir, según en el planteamiento del arquitecto.

"No cabe sin demoler uno de los dos, el Quisqueya o el Teo Cruz", dijo Mella.

El profesional se apoyó en un estudio realizado en la zona. "Analizamos espacio por espacio, se hizo un levantamiento y se hizo una evaluación", señala.

El pasado martes, Abinader dijo que el Teo Cruz no será demolido y más bien será remozado con nivel internacional.

La Major League Baseball (MLB) envió una serie de puntos a la Comisión, que preside Jorge Subero Isa sobre los requisitos que debe de tener el nuevo parque.

"Si nos vamos rigurosamente a un listado que envió la MLB (el Quisqueya) no cumple con la mayoría de las cosas" y de ahí nace la idea de construir un nuevo parque.

"Sin embargo nosotros propusimos una opción que es remodelar el estadio Quisqueya para que cumpla" con las normas sugeridas, dijo el profesional a Diario Libre.

Mella dijo que ofreció a la Comisión las dos opciones: remodelar el Quisqueya y con la demolición del Coliseo.