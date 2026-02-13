×
Clásico Mundial de Béisbol 2026
Clásico Mundial de Béisbol 2026

Jose Reyes y Emilio Bonifacio estarán en las transmisiones del Clásico Mundial

La fanaticada dominicana podrá disfrutar de los partidos a través de VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM y Baní FM 97.5

    Expandir imagen
    Jose Reyes y Emilio Bonifacio estarán en las transmisiones del Clásico Mundial
    De izquierda a derecha: El jugador de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio; Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama; el expelotero de Grandes Ligas, Jose Reyes y el productor televisivo Ramón Carmona. (FUENTE EXTERNA)

    La transmisión en República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol 2026 incluirá programas especiales antes y después de cada partido del equipo nacional, encabezados por los exjugadores de Grandes Ligas José Reyes y Emilio Bonifacio, como parte de una propuesta editorial y televisiva de Grupo de Medios Panorama producida en vivo desde Miami, orientada a ofrecer al público una cobertura amplia, rigurosa y de alto nivel.

    Los espacios, concebidos como pre-juego y post-show, se transmitirán en torno a cada uno de los encuentros que dispute el conjunto dominicano durante el torneo que se desarrollará del 5 al 17 de marzo.

    La transmisión en territorio nacional de estos shows y de todos los partidos se realizará a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama, medios que integran el Grupo de Medios Panorama, con la participación como aliados de Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5, para la región Sur.

    Ambos programas se realizarán desde el LoanDepot Park, en Miami, sede de los partidos, y ofrecerán a la audiencia análisis previo y posterior a cada juego, comentarios técnicos, entrevistas con jugadores y miembros del cuerpo técnico, así como un repaso de los momentos más relevantes de cada jornada y de los partidos disputados en las distintas sedes del certamen.

    Expandir imagen
    Infografía
    Vista panorámica del público asistente al loanDepot Park para el partido final de la edición del 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. (FUENTE EXTERNA)

    Aporte a las transmisiones

    Al referirse a la incorporación de Reyes, conocido popularmente como "La Melaza" y de Bonifacio, nombrado cariñosamente como "El Boni" o  "El Capitán Azul", como talentos en estos espacios especiales, Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama, destacó que su incorporación responde a una visión editorial orientada a fortalecer la calidad y la conexión con la audiencia.

    "José Reyes y Emilio Bonifacio aportan no solo su talento y conocimiento del juego, sino también un carisma y una conexión genuina con la fanaticada dominicana. Son figuras queridas y altamente representativas del béisbol dominicano. Consideramos que su presencia añade credibilidad, cercanía y autoridad deportiva a cada antesala y a cada análisis posterior, fortaleciendo la experiencia del público dominicano", manifestó.

    La producción general de los pre-juegos y los post-shows estará a cargo del comunicador Ramón Carmona, con la participación de los comunicadores Natacha Peña, Paloma Almonte y Juan Frank Kranwinkel, quienes aportarán análisis editorial, contexto informativo y seguimiento a las incidencias del equipo dominicano. Cada pre-show durará una hora y los post-shows media hora.


    El Grupo de Medios Panorama adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta y radio del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana, en el marco de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).

