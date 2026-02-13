Lidom da a conocer lista 84 jugadores en el mercado de agencia libre 2026; algunos ya acordaron
Predominio de lanzadores marca el listado divulgado por las seis franquicias
La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) divulgó el listado oficial de jugadores que ingresan al mercado de la agencia libre de cara a la temporada 2026, un grupo que reúne a 84 peloteros provenientes de las seis franquicias de la pelota invernal dominicana.
El grupo está encabezado por una marcada presencia de lanzadores, quienes representan la mayor parte del talento disponible.
En sentido general el listado de agentes libres presenta un total de 50 lanzadores disponibles.
A ese renglón se suman 20 jugadores del cuadro interior, 10 jardineros y apenas cuatro receptores. Algunos de estos lanzadores ya están firmados, como los Tigres del Licey que de todos sus agentes libres retuvo a 12, ocho de ellos lanzadores.
Las Estrellas pactaron con tres, Miguel Sanó, Jorge Mateo y Raimel Tapia.
A continuación la lista de agentes libres:
Leones del Escogido
Lanzadores (P)
Diógenes Almengó
Alexander Colomé
Johnny Cueto
Domingo Germán
Héctor Neris
Phillips Valdez
Receptor (C)
Pedro Severino
Infielder (INF)
Abiatál Avelino
Erik González
José Marmolejos
Outfielder (OF)
Sócrates Brito
Franchy Cordero
Jimmy Paredes
Gigantes del Cibao
Lanzadores (P)
Huáscar Brazobán
Jimmy Cordero
Wandy Peralta
Wily Peralta
Fernando Romero
Edgar Santana
Antonio Santos
Bryan Rodríguez
Receptor (C)
Deivy Grullón
Infielder (INF)
Hanser Alberto
Leury García
Marco Hernández
Águilas Cibaeñas
Lanzadores (P)
Junior Fernández
Luis González
Williams Jerez
Erick Mejía
Pedro Payano
Richard Rodríguez
Receptor (C)
Julio E. Rodríguez
Infielder (INF)
Andretty Cordero
Wilmer Difó
Alfredo Reyes
Outfielder (OF)
Juan Lagares
Toros del Este
Lanzadores (P)
José Adames
Yency Almonte
Miguel Castro
Pedro Fernández
Yaramíl Hiraldo
José José
Franklyn Kilomé
Gerson Moreno
Félix Peña
Ramón Santos
Michael Ynoa
Infielder (INF)
Jeimer Candelario
Iván Castillo
Outfielder (OF)
Jesús Sánchez
Tigres del Licey
Lanzadores (P)
Albert Abreu
Jonathan Aro
Carlos Contreras
Michael Feliz
Elniery García
Ofreidy Gómez
Ulises Joaquín
Radhames Liz
Reynaldo López
Adonis Medina
Anderson Severino
Wander Suero
César Valdez
Receptor (C)
Michael de la Cruz
Infielder (INF)
Sergio Alcántara
Michael de León
Ramón Hernández
Domingo Leyba
Dawel Lugo
Outfielder (OF)
Arístides Aquino
Luis Barrera
Emilio Bonifacio
Domingo Santana
Estrellas Orientales
Lanzadores (P)
Ronel Blanco
Julián Fernández
Gerónimo Franzuá
Enoli Paredes
Luis Reyes
Raffi Vizcaíno
Infielder (INF)
Robinson Canó
Lewin Díaz
Miguel Sanó
Jorge Mateo
Outfielder (OF)
Raimel Tapia