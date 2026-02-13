×
Lidom da a conocer lista 84 jugadores en el mercado de agencia libre 2026; algunos ya acordaron

Predominio de lanzadores marca el listado divulgado por las seis franquicias

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
Lidom da a conocer lista 84 jugadores en el mercado de agencia libre 2026; algunos ya acordaron
Sócrates Brito, en imagen de archivo, del pasado 7 de enero, en un triunfo de los Leones del Escogido de 5-0 sobre los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier. Brito bateó de 4-1 y empujó una carrera en ese juego. (CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO)

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) divulgó el listado oficial de jugadores que ingresan al mercado de la agencia libre de cara a la temporada 2026, un grupo que reúne a 84 peloteros provenientes de las seis franquicias de la pelota invernal dominicana.

El grupo está encabezado por una marcada presencia de lanzadores, quienes representan la mayor parte del talento disponible.

En sentido general el listado de agentes libres presenta un total de 50 lanzadores disponibles.

A ese renglón se suman 20 jugadores del cuadro interior, 10 jardineros y apenas cuatro receptores. Algunos de estos lanzadores ya están firmados, como los Tigres del Licey que de todos sus agentes libres retuvo a 12, ocho de ellos lanzadores.

Las Estrellas pactaron con tres, Miguel Sanó, Jorge Mateo y Raimel Tapia.

A continuación la lista de agentes libres:

Leones del Escogido

Lanzadores (P)

Diógenes Almengó

Alexander Colomé

Johnny Cueto

Domingo Germán

Héctor Neris

Phillips Valdez

Receptor (C)

Pedro Severino

Infielder (INF)

Abiatál Avelino

Erik González

José Marmolejos

Outfielder (OF)

Sócrates Brito

Franchy Cordero

Jimmy Paredes

Gigantes del Cibao

Lanzadores (P)

Huáscar Brazobán

Jimmy Cordero

Wandy Peralta

Wily Peralta

Fernando Romero

Edgar Santana

Antonio Santos

Bryan Rodríguez

Receptor (C)

Deivy Grullón

Infielder (INF)

Hanser Alberto

Leury García

Marco Hernández

Águilas Cibaeñas

Lanzadores (P)

Junior Fernández

Luis González

Williams Jerez

Erick Mejía

Pedro Payano

Richard Rodríguez

Receptor (C)

Julio E. Rodríguez

Infielder (INF)

Andretty Cordero

Wilmer Difó

Alfredo Reyes

Outfielder (OF)

Juan Lagares

Toros del Este

Lanzadores (P)

José Adames

Yency Almonte

Miguel Castro

Pedro Fernández

Yaramíl Hiraldo

José José

Franklyn Kilomé

Gerson Moreno

Félix Peña

Ramón Santos

Michael Ynoa

Infielder (INF)

Jeimer Candelario

Iván Castillo

Outfielder (OF)

Jesús Sánchez

Tigres del Licey

Lanzadores (P)

Albert Abreu

Jonathan Aro

Carlos Contreras

Michael Feliz

Elniery García

Ofreidy Gómez

Ulises Joaquín

Radhames Liz

Reynaldo López

Adonis Medina

Anderson Severino

Wander Suero

César Valdez

Receptor (C)

Michael de la Cruz

Infielder (INF)

Sergio Alcántara

Michael de León

Ramón Hernández

Domingo Leyba

Dawel Lugo

Outfielder (OF)

Arístides Aquino

Luis Barrera

Emilio Bonifacio

Domingo Santana

Estrellas Orientales

Lanzadores (P)

Ronel Blanco

Julián Fernández

Gerónimo Franzuá

Enoli Paredes

Luis Reyes

Raffi Vizcaíno

Infielder (INF)

Robinson Canó

Lewin Díaz

Miguel Sanó

Jorge Mateo

Outfielder (OF)

Raimel Tapia

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.