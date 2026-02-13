MLB implementará el sistema de retos ABS en 2026: así funcionarán las revisiones de bolas y strikes

Imagen del sistema ABS de revisión de bolas y strikes que será implementado en MLB en la temporada 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las Grandes Ligas confirmó las directrices oficiales del Automated Ball-Strike Challenge System (ABS), mecanismo que permitirá a los equipos impugnar decisiones de bolas y strikes a partir de la temporada 2026, un paso histórico dentro de la modernización del arbitraje.

El anuncio se produjo durante las actividades previas al inicio de los entrenamientos de primavera, donde la oficina del comisionado detalló el funcionamiento del sistema, que combinará tecnología automatizada con la dinámica tradicional del juego.

Uno de los aspectos más relevantes es el manejo de los retos en entradas extras. Si un equipo agota sus oportunidades durante las nueve entradas reglamentarias, recibirá automáticamente un nuevo desafío en cada episodio adicional, garantizando que siempre exista al menos una posibilidad de revisión.

Normas y excepciones en el uso del reto automatizado

La liga también estableció límites situacionales. No se podrán solicitar retos ABS cuando un jugador de posición esté actuando como lanzador, una medida diseñada para evitar interrupciones en escenarios considerados excepcionales dentro de un partido.

Otro elemento clave será la discreción arbitral en jugadas de bases. Aunque una llamada de bola o strike sea revertida por ABS, situaciones como intentos de robo o avances de corredores no serán anuladas automáticamente. Los umpires evaluarán si la decisión original influyó de manera directa en la acción posterior.

En cuanto a la zona de strike, MLB confirmó que será individualizada. La tecnología calibrará el área según la estatura registrada de cada bateador, lo que podría generar ajustes perceptibles frente a la interpretación tradicional de los árbitros.

Además, la liga prevé escenarios mixtos en los que coincidan un reto ABS y una revisión convencional. En esos casos, primero se resolverá la validez de la bola o strike mediante el sistema automatizado, antes de analizar cualquier otra incidencia en el terreno.

La implementación del ABS representa uno de los cambios regulatorios más significativos de los últimos años, en medio de un proceso continuo de transformaciones que ha incluido el reloj de pitcheo, restricciones defensivas y modificaciones en las bases.

Con este paso, MLB busca equilibrar precisión tecnológica y esencia competitiva, en un debate que continúa generando opiniones divididas entre jugadores, dirigentes y aficionados.