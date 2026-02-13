"Tira una piedra al primer gallo": El código secreto de Emmanuel Clase en una trama de apuestas

El cerrador dominicano Emmanuel Clase, en acción con los Guardianes de Cleveland. ( ARCHIVO/ AFP )

Lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades estadísticas ha eclosionado en un escándalo criminal de proporciones sísmicas para las Grandes Ligas.

Una nueva acusación de 29 páginas, desellada este viernes por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, revela que el estelar cerrador de los Guardians de Cleveland, Emmanuel Clase, no solo utilizaba un lenguaje cifrado basado en las "peleas de gallos" para amañar lanzamientos, sino que extendió su operación ilegal hasta la postemporada de 2024.

Según una exclusiva publicada este viernes por The Athletic, el documento judicial detalla una comunicación interceptada el 18 de mayo de 2025, horas antes de un partido contra los Rojos de Cincinnati. Clase recibió un mensaje de texto que decía: "Tira una piedra al primer gallo en la pelea de hoy".

Según los fiscales, el dominicano entendía perfectamente el trasfondo: se trataba de una instrucción para manipular un picheo específico en beneficio de apostadores.

"Sí, por supuesto, ese es un tiro fácil para ese gallo", respondió Clase. Para evitar cualquier confusión, el lanzador añadió más tarde que tiraría la pelota "bajita".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/emmanuel-clase-53919f35-6ac4510f.jpg Clase reacciona luego de ponchar un contrario (FUENTE EXTERNA)

Este lenguaje no era casual. Los fiscales sostienen que Clase utilizaba referencias a su conocida afición por la crianza de gallos en la República Dominicana como una cortina de humo.

En otro mensaje de septiembre de 2023, Clase instruía a un apostador: "Pollo número 3, después de que mate a los primeros 2, juega al 3... Y si no puedo matarlo, no lo juegues".

Aunque Clase no llegó a entrar en ese partido, la fiscalía utiliza el texto como prueba de su intención de amañar el resultado contra el tercer bateador que enfrentara.

La mancha en la postemporada

La revelación más dañina de esta nueva acusación es que el esquema de apuestas permeó los momentos de mayor presión del béisbol.

Por primera vez, se alega que Clase manipuló picheos durante los playoffs de 2024. Específicamente, los fiscales identificaron un lanzamiento sospechoso en la novena entrada del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Tigres de Detroit, el 5 de octubre de 2024.

En total, el número de lanzamientos bajo escrutinio ha ascendido de 9 a 15 picheos amañados entre las temporadas 2023 y 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/mlb-clase-y-ortiz-acusados-formalmente-de-manipular-apuestas-403f1c1a-c3110146.png Luis Ortiz y Emmanuel Clase son acusados formalmente por apuestas en Estados Unidos por apuestas. (FUENTE EXTERNA)

Los investigadores también hallaron tres ocasiones adicionales en las que Clase tenía la intención de ejecutar el fraude, pero no ingresó al juego. Se estima que los co-conspiradores obtuvieron ganancias netas de al menos $450,000 dólares, de los cuales Clase y su compañero Luis Ortiz habrían recibido sobornos o "comisiones".

Un nuevo implicado

La fiscalía también anunció cargos contra un nuevo implicado: Robinson Vásquez Germosen, señalado como el intermediario clave entre los lanzadores y los apostadores en la República Dominicana.

Vásquez, quien fue arrestado en diciembre, supuestamente se hospedaba en la casa de Clase en Cleveland y utilizaba boletos de cortesía facilitados por el propio lanzador para asistir a los juegos y supervisar el fraude desde las gradas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/ap25127693000707-8320cd6a-8c8884da.jpg Emmanuel Clase, a la derecha, y el receptor Bo Naylor de Cleveland. Clase jugó por última vez en Grandes Ligas, el 26 de julio del año pasado. (ARCHIVO/AP)

Mientras tanto, la unidad entre los acusados se ha roto. Los abogados de Luis Ortiz han solicitado formalmente separar su juicio del de Clase, argumentando que su cliente fue una "víctima involuntaria" de un esquema orquestado por el cerrador estrella.

Reacciones y futuro legal

Michael Ferrara, abogado de Clase, emitió un comunicado defendiendo la inocencia del pelotero: "Estamos decepcionados por las opiniones defectuosas sobre la evidencia y el juicio apresurado que llevó a estos cargos. Esperamos limpiar su nombre en el juicio". Por su parte, la defensa de Vásquez Germosen calificó las acusaciones como meras alegaciones sin prueba.

Con el juicio fijado para el 4 de mayo en Brooklyn, el mundo del béisbol contiene el aliento.

Clase, quien era considerado el mejor cerrador del negocio con una efectividad de 0.61 en 2024, enfrenta ahora la posibilidad no solo de una suspensión de por vida de MLB, sino de una condena federal por fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para influir en competencias deportivas mediante sobornos.