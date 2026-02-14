El club especial de carreras remolcadas en MLB

Hack Wilson con el uniforme de los Cubs de Chicago, equipo con el que jugó desde 1926 hasta 1931. ( FUENTE EXTERNA )

Hack Wilson, de los Cachorros de Chicago, estableció el récord de carreras impulsadas de la MLB con 191 en 1930, una marca que se ha mantenido durante casi 100 años.

En 1930, Wilson tuvo una temporada memorable. Acumuló 208 hits, con 35 dobles, 6 triples, 56 jonrones, 191 carreras empujadas, 146 carreras anotadas, 97 extrabases, 423 bases totales, 105 bases por bolas, 84 ponches, un WAR de 8.4 y una línea ofensiva de .356/.454/.723.

Terminó entre los 10 mejores en todas las categorías ofensivas, excepto en triples y bases robadas, y ganó el premio no oficial al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Bateó cuarto en la alineación de los Cachorros durante toda la temporada, detrás de Kiki Cuyler (134 carreras impulsadas) y por delante de Gabby Hartnett (122). A pesar de las impresionantes cifras de carreras impulsadas de sus compañeros, pudo establecer el récord.

Promedió 1.24 carreras impulsadas por partido en la temporada de 154 juegos. Si se hubiera beneficiado del calendario actual de 162 juegos, habría impulsado 201 carreras.

Con corredores en base, registró promedio de bateo de .358/.439/.709, con 164 carreras impulsadas, mientras que con promedio de bateo de .362/.460/.653, trajo al plato 121 vueltas.

Bases llenas

Aunque estableció el récord de la Liga Nacional con 56 jonrones (marca que fue quebrada en 1998), sus 191 carreras impulsadas llegaron sin haber conectado un solo grand slam en toda la temporada.

De hecho, en 17 apariciones al plato con las bases llenas, tuvo marca de 2-15 (promedio de .177) con un doble, una base por bolas y un fly de sacrificio.

Con 208 hits, la temporada de Wilson de 1930 es una de las cuatro únicas temporadas en las que un jugador logró 200 hits en una temporada de 50 jonrones. Los otros tres: Babe Ruth (1921), Jimmie Foxx (1932) y Alex Rodríguez (2001).

Lou Gehrig (185 en 1931) y Hank Greenberg (183 en 1937) son los únicos otros jugadores con más de 180 carreras impulsadas en una temporada.

Hack Wilson lideró la Liga Nacional con 159 carreras impulsadas en 1929, un año antes de alcanzar su récord de 191 en 1930, lo que le dio un total de 350 carreras empujadas en dos años.

Increíblemente, ese no es el récord de dos años. Gehrig ostenta el máximo registro con 358 (173 en 1930 y 185 en 1931).

Solo ha habido 43 casos en los que un jugador tuvo una temporada de 150 carreras impulsadas en la era moderna, y 31 de esas temporadas de jugadores individuales ocurrieron entre 1921 y 1940.

Desde 1941, solo ha habido doce temporadas de ese tipo, sin que ningún jugador se acercara a 25 carreras impulsadas del récord de Wilson.

Tabla de Carreras Impulsadas Temporadas con más de 150 carreras impulsadas Jugador Temporada Carreras Impulsadas Manny Ramírez 1999 165 Sammy Sosa 2001 160 Ted Williams 1949 159 Vern Stephens 1949 159 Sammy Sosa 1998 158 Juan González 1998 157 Alex Rodríguez 2007 156 Joe DiMaggio 1948 155 Tommy Davis 1962 153 Albert Belle 1998 152 Andrés Galarraga 1996 150 Miguel Tejada 2004 150

Un día como hoy, 14 de febrero 1887 – El club de Chigago (Liga Nacional), vende a Mike King Kelly a Boston por la inaudita suma de 10.000 dólares.

1957 - El Senado de Georgia aprueba por unanimidad el proyecto de ley del senador Leon Butts, que prohíbe a los negros jugar béisbol con blancos. Las reuniones religiosas son las únicas excepciones a este proyecto de ley.

1976 - Los Bravos envían tarjetas de San Valentín a sus abonados y a la prensa. Los Bravos terminaron en quinto lugar en 1975, a 40½ juegos de Cincinnati. Atlanta terminará la temporada de 1976 en último lugar, a 32 juegos de los Rojos, pero son los primeros en rimas. Su tarjeta dice: "Rose también es una Red Morgan. Terminaron primeros, como queríamos. Pero el año pasado quedó atrás; nos alegra decirlo. Ahora estamos empatados en primer lugar". ¡Feliz Día de San Valentín!