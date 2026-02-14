Kazuma Okamoto realiza su primera práctica de primavera con los Blue Jays

Kazuma Okamoto, jugador de los Azulejos de Toronto ( FUENTE EXTERNA )

La mañana del sábado se sintió como si una celebridad estuviera recorriendo el complejo de los Toronto Blue Jays.

Donde quiera que iba Kazuma Okamoto, se notaba su presencia: un grupo de reporteros y camarógrafos japoneses lo seguían a cada paso, primero buscando verlo dentro de las jaulas de bateo, donde toda sombra y cercado genera un halo de misterio.

Junto a Okamoto en cada movimiento estaba parte del personal de los Azulejos, incluyendo a su intérprete, Yusuke Oshima, y a Gosuke Katoh, asistente de operaciones mayores y exjugador profesional. Cuando Okamoto caminó los aproximadamente 15 metros hasta el Campo 1 para atrapar pelotas y comenzar a tomar rodados, todos lo siguieron.

El veterano estrella de los Yomiuri Giants es un gran nombre en Japón, y esa mañana todos pudieron ver lo que eso significa.

Todo esto es completamente nuevo para Okamoto. Cada calle que ha transitado y cada sala en la que ha ingresado desde que llegó a Estados Unidos el viernes por la noche es otra experiencia distinta.

Sin embargo, cuando Okamoto se paró frente al fondo para los medios de comunicación por primera vez, parte de la personalidad que tanto se menciona salió a relucir.

— ¡Buenos días, Kazuma! — escribió el equipo en una publicación en redes sociales al recibirlo.

Detalles del contrato y expectativas de los Blue Jays

Okamoto posee desafíos por delante, incluidas barreras idiomáticas y "mil pequeños detalles" a los que deberá adaptarse en las próximas semanas y meses, pero ya resulta evidente lo bien que encajará con su nuevo equipo. Unos cuantos jonrones tampoco estarían de más.

Los Blue Jays le ofrecieron a Okamoto un contrato de cuatro años por US$60 millones para dar el salto desde Japón a las Grandes Ligas porque creen que su ofensiva puede traducirse de inmediato al béisbol estadounidense.

Esas pruebas llegarán, incluso enfrentándose a una liga repleta de nuevos lanzadores talentosos, pero por ahora solo hay entusiasmo.

Proceso de adaptación e integración de Kazuma Okamoto

— "No podía esperar para llegar aquí. En el vuelo, estaba emocionadísimo por estar aquí", dijo Okamoto.

Después de arribar el viernes por la noche, Okamoto fue directamente al complejo de Toronto y comenzó el largo proceso de familiarizarse con su nuevo equipo y su nueva vida.

Los Blue Jays han invertido fuertemente en personal y recursos para ayudar a suavizar estas transiciones para los jugadores, pero el proceso de adaptación aún llevará tiempo.

El manager John Schneider quiere sentarse con Okamoto al menos una vez cada día para conversar y ayudarlo en su integración. "Tener a Yusei [Kikuchi] aquí nos dio un poco de hoja de ruta, pero este es un gran ajuste. No es solo la liga, sino su vida y la de su familia. Vamos a trabajar con él y sentimos que estamos bastante bien preparados con algunas ideas también", explicó Schneider.

Los primeros días serán como cuando alguien empieza un nuevo trabajo: aprender nombres, saber dónde está la cafetería, perderse unas cuantas veces y luego descubrirlo.

— "Fue increíble. Me quedé impresionado desde que llegué. Es muy grande. Puedes perderte fácilmente. Solo caminando afuera también puedes llegar a lugares con facilidad y todo está a una buena distancia. Estoy muy impresionado", añadió Okamoto.

El béisbol en sí será la parte más importante de su transición, porque ese es su espacio de comodidad.

En los próximos días, las habituales rondas de prácticas de bateo, rodados y ejercicios de carrera ayudarán a crear familiaridad y a generar todo tipo de momentos para que Okamoto se integre naturalmente con este nuevo equipo.

Después de todo, este es el momento con el que ha soñado durante años.

— "Es el escenario más grande. Es las Grandes Ligas. Quería venir y probarlo", concluyó.