Nick Castellanos acuerda contrato con los Padres tras ser liberado por los Filis

Nick Castellanos llegó a un acuerdo con los Padres de San Diego ( FUENTE EXTERNA )

Dos días después de su salida de los Filis, Nick Castellanos ha encontrado un nuevo hogar en San Diego.

El bateador derecho con poder llegó a un acuerdo con los San Diego Padres, mientras que los Filis están listos para cubrir casi toda la suma de US$20 millones que aún le debían por esta temporada.

Filadelfia liberó a Castellanos, quien estaba por comenzar el último año de su contrato de cinco temporadas.

Posiciones y retos para Castellanos en San Diego

Los Padres, que se espera paguen el salario mínimo de la liga —alrededor de US$780,000—, aún no han confirmado oficialmente la firma, que está pendiente de un examen físico.

Castellanos podría comenzar principalmente como bateador designado, con las posiciones del jardín ya definidas. Sin embargo, los Padres también visualizan darle oportunidades en primera base, según una fuente. A pesar de que trabajó un poco en esa posición la temporada pasada con los Filis, todavía no ha aparecido allí en Grandes Ligas.

Gavin Sheets sigue siendo el inicialista proyectado, pero contra lanzadores zurdos podría sorprenderlo Castellanos, junto al recién llegado Miguel Andújar como bateador designado. Cuando uno de los jardineros habituales tenga descanso, Castellanos podría cubrir una posición en las esquinas del jardín.

Sin importar dónde juegue, tendrá que competir por turnos al bate, viniendo de una mala temporada en Filadelfia, donde bateó .250 con un OPS de .694. Durante años jugó casi exclusivamente en el jardín derecho.

En San Diego, esa posición ya está ocupada por Fernando Tatis Jr., con Ramón Laureano proyectado como titular en el izquierdo.