Manny Machado: "El gasto de los Dodgers es genial para el juego"

Manny Machado elogió el modelo de negocio de los Dodgers de Los Angeles en las Grandes LIgas. ( AFP )

La estrella de los Padres de San Diego, Manny Machado, no tiene problema con que los rivales Dodgers de Los Ángeles sigan gastando en jugadores mientras su propio equipo y otros se mantienen al margen en la agencia libre.

¿Qué opinan Manny Machado y Bryce Harper sobre el gasto de los Dodgers?

"Me encanta, de verdad", dijo Machado el domingo desde el campamento de los Padres. "Todos los equipos deberían hacerlo. Eso es genial para el juego".

Los Dodgers continuaron su desenfrenada inversión este invierno, llevando su nómina a aproximadamente 400 millones de dólares. Entre sus contrataciones estuvo Kyle Tucker, el mejor bateador disponible en el mercado, con un contrato de cuatro años y 240 millones.

Mientras tanto, los Padres firmaron jugadores de bajo costo la semana pasada: los lanzadores Germán Márquez y Griffin Canning, además del jardinero Nick Castellanos, cuyo salario de 20 millones es pagado en gran parte por los Phillies de Filadelfia.

Machado prefiere que todos gasten como los Dodgers en lugar de verlos limitados para intentar lograr un campo financiero más equilibrado en la MLB.

"Creo que todos los equipos tienen la capacidad de hacerlo", afirmó. "Espero que los 30 equipos aprendan de eso".

A medida que jugadores y dueños se preparan para iniciar negociaciones laborales el próximo mes, muchos peloteros han sido consultados sobre si lo que hacen los Dodgers —acaparar a muchos de los mejores jugadores cada invierno— es bueno para el juego.

"Me encanta lo que hacen los Dodgers, obviamente", dijo Bryce Harper, estrella de los Phillies, a periodistas en Florida. "Ellos pagan el dinero, gastan el dinero. Son un gran equipo. Manejan su club como un negocio, y lo hacen de la manera correcta. Cada equipo en el béisbol tiene la oportunidad de hacer lo mismo. Tal vez no al nivel más alto de dinero, pero pueden draftear, desarrollar, intercambiar. Muchos equipos pueden hacerlo y deberían hacerlo".

Posición de los Dodgers y debate sobre el tope salarial en MLB

Para los Padres, la situación contrasta con hace apenas unos años, cuando firmaron a Machado (300 millones), Fernando Tatís Jr. (340 millones) y Xander Bogaerts (280 millones) con contratos a largo plazo. Hoy San Diego ocupa el sexto lugar en gasto, unos 150 millones por debajo de los Dodgers.

El gerente general de los Dodgers, Brandon Gomes, dijo el domingo que no busca validación ni se preocupa por las críticas. Prefiere elogiar a la propiedad, ignorar distracciones y enfocarse en el objetivo final.

"Primero que nada, es el increíble apoyo de la propiedad, como siempre lo hemos tenido, para salir y estar en posición de cubrir las necesidades que nos ayuden a intentar ganar otro campeonato", explicó Gomes. "Se trata de ver qué necesita la plantilla y qué está disponible. Tuvimos la fortuna de poder adquirir jugadores que encajaban muy bien. La validación es ganar campeonatos y poner el mejor equipo posible cada año. No podemos preocuparnos por lo demás".

Parte de la conversación laboral probablemente se centrará en el deseo de los dueños de establecer un tope salarial. Los jugadores de MLB históricamente se han opuesto, pero como la única liga profesional sin límite —y con los Dodgers gastando más que todos— el tema se vuelve cada vez más candente.

"No debería haber un tope", dijo Machado. "Se está generando mucho dinero. Miren lo que ha pasado en el juego en los últimos cinco años. Ha sido grandioso. Muchos equipos tienen la capacidad de hacer lo que hacen los Dodgers. Nosotros lo empezamos hace unos años con [el expropietario] Peter Seidler. Todos pueden hacerlo. Es solo cuestión de si quieren o no".