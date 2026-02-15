Javier Assad enfocado en la salud y listo para equilibrar entrenamiento de primavera y Clásico

Tras una temporada 2025 interrumpida por una lesión en el oblicuo izquierdo, el derecho mexicano Javier Assad llega al Entrenamiento de Primavera 2026 centrado en su salud y con la mirada puesta tanto en su rol con los Chicago Cubs como en su participación con México en el World Baseball Classic .

Assad estuvo ausente de la mayoría de la campaña pasada por una distensión en el oblicuo izquierdo, una molestia que sufrió en la pretemporada y que limitó seriamente su actividad en Grandes Ligas.

Esa lesión lo obligó a perder gran parte de la temporada regular y terminó dejándolo fuera del roster de postemporada cuando los Cubs disputaron la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Aunque su llegada a los entrenamientos se vio demorara por problemas con su visa —como ocurrió con otros jugadores nacidos fuera de Estados Unidos— el derecho aseguró que está contento de poder finalmente estar en Mesa y listo para trabajar con tranquilidad.

Preparación y objetivos de Assad para la temporada 2026

"Me alegra que las cosas hayan resultado. Estoy muy feliz de estar aquí. Fue un poco frustrante al principio, pero gracias a Dios ya estoy", dijo Assad a través del intérprete del equipo Fredy Quevedo Jr.

El derecho de 28 años regresa a la pretemporada con la prioridad clara de mantenerse saludable, un factor clave para poder competir por un lugar en la rotación de los Cubs y, más adelante, cumplir con sus compromisos en el Clásico Mundial representando a su país.

El manager de Chicago, Craig Counsell, ha señalado que Assad estuvo en proceso de recuperación durante gran parte del año pasado y que la idea de tenerlo sano es fundamental para reforzar el cuerpo de abridores del club.

Aunque Assad había sido una pieza importante de la rotación en 2024 —cuando sumó 29 aperturas con efectividad de 3.73— su ausencia en 2025 dejó un hueco difícil de llenar.

Más allá de los aspectos competitivos, Assad también mira con optimismo lo que puede ofrecerle a México en el World Baseball Classic, un torneo internacional que se celebrará este año y donde muchos peloteros buscan demostrar su mejor nivel ante el mundo.

Para el lanzador mexicano, este Spring Training es la oportunidad de recuperar ritmo, fortalecer su condición física y asegurar que su brazo esté listo para rendir tanto en la temporada regular como en el escenario global del Clásico Mundial.