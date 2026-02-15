Edwin Díaz explica por qué eligió a los Dodgers y dejó a los Mets

Edwin Díaz en los campos de entrenamientos de los Dodgers de Los Angeles ( AFP )

El cerrador puertorriqueño Edwin Díaz rompió el silencio este sábado desde el campamento de entrenamientos de los Los Angeles Dodgers, donde fue presentado como nuevo refuerzo, y explicó las razones que lo llevaron a dejar a los New York Mets y firmar con el equipo californiano en la actual agencia libre.

Díaz dijo que, tras convertirse en agente libre, tuvo la oportunidad de conversar con varias organizaciones, pero que los Dodgers hicieron un "gran trabajo reclutándolo" y eso fue determinante para su elección. "Al final del día, escogí estar aquí", afirmó desde Glendale, Arizona, donde se alista con sus nuevos compañeros de cara a la temporada 2026.

"Tuve la oportunidad de hablar con todos. Los Dodgers hicieron un gran trabajo reclutándome, y al final del día escogí estar aquí. Tengo mucho respeto por la organización de los Mets, por los jugadores, el personal y la propiedad. Me trataron muy bien. No tengo nada malo que decir sobre ellos. Pero al final del día, estoy aquí. Esta es una nueva jornada para mí y estoy feliz con los Dodgers, así que vamos a ver cómo va", agregó Díaz.

Buscando una cultura ganadora

La decisión del estelar cerrador no fue impulsiva ni derivada de una mala relación con Nueva York, donde pasó siete temporadas como cerrador principal y se ganó el cariño de la afición.

Díaz reconoció que su etapa con los Mets fue positiva y que guardará siempre agradecimiento por el trato recibido, pero subrayó que su principal motivación fue unirse a una organización con tradición de éxito.

Según explicó en español en su presentación con los Dodgers, eligió a Los Ángeles porque considera que es un club ganador y que tiene todas las herramientas para competir al más alto nivel: "Elegí a los Dodgers porque son una organización ganadora. Busco ganar, y creo que tienen todo para ganar. Elegir a los Dodgers fue bastante fácil".

Contrato y diferencias con la oferta de los Mets

Díaz firmó con los Dodgers un contrato por tres años y 69 millones de dólares, un acuerdo que incluyó un valor anual promedio récord para un relevista. Los Mets, por su parte, habían presentado una oferta también por tres campañas y 66 millones de dólares, con algunas cantidades diferidas, según fuentes cercanas al proceso.

Díaz terminó eligiendo la propuesta de Los Ángeles sin dar a Nueva York la oportunidad de igualarla.

La salida de Díaz ha generado reacciones en Queens y en todo el béisbol, incluida la del propietario de los Mets, Steve Cohen, quien recientemente calificó la decisión del pitcher como "perpleja", señalando que no está totalmente seguro de cómo llegó a esa determinación.

Díaz, sin embargo, reiteró su respeto por la organización y confirmó que su enfoque ahora está en "esta nueva jornada".

Un nuevo capítulo con altas expectativas

Ahora con los Dodgers, Díaz buscará convertirse en una pieza clave del bullpen angelino, ayudando a cerrar juegos importantes y a competir por un título que todavía falta en su palmarés de Grandes Ligas.

Con su llegada, Los Ángeles refuerza una de las áreas que más necesitaba apoyo tras los retos que enfrentó su cuerpo de relevistas en la campaña anterior.