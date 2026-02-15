Jasson Domínguez podría arrancar la temporada 2026 en ligas menores

Jasson Domínguez entiende que existe incertidumbre sobre cuál será su papel con los New York Yankees en la temporada 2026 después de que el gerente general del equipo, Brian Cashman, sugiriera que el jardinero ambidextro podría beneficiarse más comenzando la campaña en Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, donde tendría más oportunidades de batear con regularidad.

¿Cuál es el futuro de Jasson Domínguez con los Yankees?

"El Marciano" también reconoce que muchas cosas pueden pasar en el béisbol.

"Obviamente, escucho todo eso, pero trato de no enfocarme en ello", dijo Domínguez el domingo mientras los jugadores de posición de los Yankees se reportaban en el George M. Steinbrenner Field. "Trato de no enfocarme en eso, porque viene el Entrenamiento de Primavera y esto es béisbol. Pueden suceder muchas cosas".

El jardín de los Yankees nuevamente se ve estresado de talento, con Cody Bellinger, Trent Grisham y Aaron Judge como jugadores ubicados para roles regulares, y Giancarlo Stanton proyectado como bateador designado, lo que deja muy poco tiempo de juego disponible para Domínguez, quien pasó la mayor parte de la segunda mitad de la temporada pasada como reserva.

Esa situación generó un debate interno sobre la posibilidad de enviar a Domínguez a Triple-A para que reciba repeticiones diarias en el plato. El gerente general Cashman dijo la semana pasada que "reconocería que sería en su mejor interés recibir turnos de manera regular".

"Ellos tienen que hacer lo que sea mejor para el equipo", dijo Domínguez. "Cualquiera que sea la decisión que tomen, estaré listo para eso".

Acciones y ajustes para mejorar el rendimiento de Domínguez

Domínguez mencionó que el veterano Amed Rosario lo ha ayudado a ajustarse al menor tiempo de juego, ofreciéndole asesoría sobre cómo prepararse para oportunidades como bateador emergente o corredor emergente.

"Rosario ha estado en ese rol antes", dijo. "Lo más importante que aprendí de eso es simplemente tratar de estar listo cuando llegue el momento, si tengo que robar una base o si tengo que batear. Solo tengo que estar listo para cuando esa oportunidad venga".

Después de la eliminación de los Yankees en la Serie Divisional de la Liga Americana, Domínguez participó en la pelota invernal para buscar repeticiones adicionales en el jardín izquierdo y contra lanzadores zurdos, un área en la que ha tenido dificultades, y que los Yankees observarán de cerca durante la primavera.

Domínguez bateó .186 (22-por-118) con un jonrón y nueve impulsadas contra bateadores zurdos la temporada pasada, y dijo que ha estado trabajando en el complejo de desarrollo de jugadores del club desde mediados de enero para mejorar tanto su defensa como su bateo desde el lado derecho del plato.

Además de Domínguez, otro jardinero como Spencer Jones, quien cumplirá 25 años en mayo, también se ve potencialmente limitado por la alineación del equipo.

Jones había sido considerado como un posible competidor de Domínguez por el puesto titular en el jardín izquierdo antes de que Bellinger se refirmara con los Yankees el 26 de enero.

Cashman comentó que algunas otras organizaciones podrían darle a Jones un puesto como jugador regular para ayudar a establecerse a nivel de Grandes Ligas, pero que actualmente está bloqueado en la tabla de profundidad de los Yankees.