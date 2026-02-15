Juan Soto y Francisco Lindor cierran capítulo sobre supuestos problemas en el clubhouse de los Mets

Juan Soto y Francisco Lindor se saludan en uno de los partidos de los Mets de Nueva York de la temporada 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Tanto Juan Soto como Francisco Lindor restaron importancia a la idea de que existan problemas en el vestuario de los New York Mets el domingo, desestimando una narrativa que ha persistido desde los últimos días de la temporada pasada.

"Siempre nos hemos apoyado mutuamente", dijo Lindor tras volver al campamento de entrenamiento tras una cirugía en la mano izquierda.

"Siempre hemos querido lo mejor para cada uno. ¿Somos todos mejores amigos? Así no funciona en el vestuario. Pero somos amigos. Somos buenos compañeros, nos cuidamos, nos queremos y queremos lo mejor para cada uno".

Lindor añadió que el equipo tiene "muchas caras nuevas" con jugadores dispuestos a trabajar duro y a hacer lo que sea necesario para ganar. "Al final, de eso se trata: de ganar y de que todos vayamos en la misma dirección", afirmó.

Detalles confirmados sobre la dinámica y futuro del equipo

Soto fue menos efusivo y simplemente dijo que espera dejar atrás lo ocurrido en 2025. "Eso quedó en el pasado", manifestó sobre cualquier problema persistente en el vestuario. "Lo olvidamos. Nos centramos en 2026".

Aunque nadie con uniforme de los Mets ha dicho públicamente que el clubhouse del año pasado fue un problema, algunos han lamentado la falta de camaradería que existió tras la temporada 2024.

Cuando se le preguntó específicamente el domingo sobre su relación con Lindor, Soto respondió: "Creo que es una gran relación. Hablamos todo el tiempo en el juego y todo, y nos ayudamos mutuamente".

Ambos jugadores están bajo contrato con los Mets hasta 2031, lo que les da al menos medio decenio más para integrarse como compañeros.