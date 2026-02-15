Edwin Díaz califica como "fácil decisión" jugar en el Clásico Mundial de Béisbol

Edwin Díaz tuvo una lesión en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

La última vez que Edwin Díaz estuvo en el centro de atención durante un Clásico Mundial de Béisbol, ocurrió una tragedia. Momentos después de registrar el último out en una victoria emocionante contra la República Dominicana, Díaz se desplomó en el suelo en medio de compañeros celebrando, aferrándose a su rodilla derecha, que había sufrido una rotura del tendón rotuliano.

Su temporada 2023 con los New York Mets terminó antes de comenzar. Aun así, Díaz calificó su decisión de volver a representar a Puerto Rico en el WBC de este año como "una decisión fácil".

"No estuvo en mi mente", dijo Díaz momentos después del entrenamiento del domingo de los Los Angeles Dodgers. "Tengo la oportunidad de jugar frente a Puerto Rico. Esa fue una decisión fácil. Jugar allí será la primera vez que juego para mi gente de Puerto Rico, así que fue un sí fácil cuando supe que el WBC iba a estar ahí".

Puerto Rico será sede de juegos de la fase de grupos del Clásico Mundial en el Hiram Bithorn Stadium en San Juan del 6 al 11 de marzo, con Canadá, Colombia, Cuba y Panamá completando el Grupo A.

Hace tres años, Díaz registró el out que llevó a Puerto Rico a los cuartos de final, pero terminó siendo sacado del campo en lágrimas.

Detalles del contrato y recuperación de Edwin Díaz

A pesar de perderse toda esa temporada, Díaz se recuperó completamente en 2024 y tuvo una de sus mejores campañas en 2025, siendo seleccionado por tercera vez al Juego de Estrellas, con una efectividad de 1.63 y 48 salvamentos.

En diciembre, firmó con los dos veces campeones defensores, los Dodgers, un contrato de tres años por US$69 millones. Y en marzo volverá a representar a su país.

"Es la única oportunidad que tenemos de representar a nuestros países con el uniforme de Puerto Rico", dijo Díaz. "Tener la oportunidad de representar nuestros países en ese torneo es algo realmente grande para nosotros. La oportunidad de jugar es algo grande".