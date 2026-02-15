Edwin Uceta se queda fuera del Clásico Mundial de Béisbol por lesión

Edwin Uceta no podrá participar con el conjunto dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol a causa de una lesión. ( FUENTE EXTERNA )

El relevista Edwin Uceta no lanzará por la República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol debido a molestias en su hombro derecho, aunque los Tampa Bay Rays siguen esperando que el derecho esté listo para el Día Inaugural de la temporada regular.

El mánager de los Rays, Kevin Cash, dijo el domingo que Uceta llegó al entrenamiento de primavera con el hombro un poco "molesto" tras reportarse la semana pasada.

El equipo tomó la decisión de no arriesgarse a agravar la situación, por lo que Uceta se enfocará en su recuperación con la meta de estar disponible para el inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas el 26 de marzo.

Decisión y expectativas para la temporada regular

Cash aseguró que no existe preocupación por su disponibilidad para el comienzo de la campaña y confía en que el relevista estará listo para aportar con Tampa Bay cuando inicie la temporada.

"Fue una decisión difícil, pero tenía que tomarla para poder estar listo para el arranque de la temporada", dijo Uceta a través del intérprete Kevin Vera. "Obviamente estoy muy decepcionado de no poder representar a mi país, pero es una decisión que teníamos que tomar pensando en el inicio de la temporada".

Uceta estaba entre los lanzadores con proyección de alto impacto para el torneo, pero ahora su enfoque será preservar su salud a largo plazo antes que participar en el Clásico Mundial.

El derecho dominicano había estado realizando sesiones de lanzamientos sin complicaciones en la República Dominicana, bajo la supervisión del coach de bullpen de Tampa Bay, Jorge Moncada. Sin embargo, se tomó casi una semana para asistir a su juicio de arbitraje en Arizona el mes pasado.

Uceta explicó que sintió cierta incomodidad al regresar, pese a que pudo soltar el brazo en el Charlotte Sports Park el pasado viernes.