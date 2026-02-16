Mike Trout no recibió la aprobación del seguro para ir al Clásico Mundial de Béisbol

Mike Trout no podrá participar con los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol del mes de marzo ( FUENTE EXTERNA )

En lo que representa un golpe simbólico y deportivo para la selección de los Estados Unidos, Mike Trout, el hombre apodado "Capitán América" durante la edición de 2023, ha quedado oficialmente fuera del roster para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.

La razón, que se está convirtiendo en la pesadilla de los veteranos este año, no es la falta de deseo, sino la imposibilidad de obtener un seguro para su contrato.

Trout confirmó el lunes que, a pesar de sus intenciones iniciales de vestirse con el uniforme de las barras y las estrellas, las compañías de seguros se negaron a cubrir su contrato de 35 millones de dólares anuales con los Angelinos de Los Ángeles.

Con 34 años y un historial médico que ha sido un calvario en las últimas cinco temporadas, el riesgo financiero resultó ser demasiado alto para ser absorbido de manera privada por su organización o por el propio jugador.

La ausencia de Trout no es un caso aislado, sino parte de una tendencia que está despojando al torneo de sus figuras más icónicas. Al igual que el astro de los Astros de Houston, Jose Altuve, y el campocorto boricua Carlos Correa, Trout se une a la lista de "inasegurables".

Este fenómeno ya tuvo un precedente doloroso en 2023, cuando Clayton Kershaw sufrió un destino similar, quedando fuera del equipo estadounidense a pesar de estar saludable en ese momento.

Para Trout, el riesgo era total: participar sin una póliza aprobada por MLB significaba poner en juego la garantía de los millones restantes en su acuerdo con los Angelinos. Ante una historia de lesiones que lo ha limitado severamente desde 2021, la decisión, aunque dolorosa, era inevitable desde el punto de vista corporativo.

La noticia es especialmente amarga si se recuerda la actuación de Trout hace tres años. En el WBC de 2023, Trout fue el alma del equipo, registrando un impresionante OPS de .962 con tres cuadrangulares y siete carreras impulsadas en siete juegos.

Su imagen ponchándose ante su entonces compañero Shohei Ohtani en el último turno de la final ante Japón sigue siendo la postal más famosa en la historia del evento.

Sin embargo, el Trout de 2026 no es el mismo que aquel que desafió a Ohtani. El 2025 fue, estadísticamente, el año más difícil en la carrera del tres veces MVP.

Por primera vez en su trayectoria, Trout terminó una temporada con un OPS inferior a .800 y registró una alarmante tasa de ponches del 32%, la más alta de su vida. Además, su capacidad defensiva ha colapsado: Trout no ha jugado en los jardines desde abril de 2025, desempeñándose casi exclusivamente como bateador designado o permaneciendo en la lista de lesionados.

Un Team USA rejuvenecido

Incluso si el seguro no hubiera sido un obstáculo, la presencia de Trout en el lineup titular no estaba garantizada.

El equipo estadounidense actual presume una profundidad asombrosa y más joven. Con figuras como Aaron Judge, Byron Buxton y el emergente Pete Crow-Armstrong patrullando los jardines, y Kyle Schwarber consolidado como el bateador designado principal, el rol de Trout habría sido incierto.

La configuración del outfield estadounidense sufrió un cambio de última hora este lunes, cuando el prospecto Roman Anthony fue añadido al grupo en sustitución de Corbin Carroll, quien tuvo que someterse a una cirugía de mano la semana pasada. Esta inyección de sangre joven subraya el cambio de guardia en el equipo nacional.

"Duele no estar ahí", habría dado a entender el entorno del jugador, pero la realidad física y financiera se impuso.

Tras no ser convocado al Juego de Estrellas en las últimas dos temporadas —rompiendo una racha de 11 elecciones consecutivas—, Trout enfrenta ahora el desafío de demostrar que aún puede ser un jugador de impacto diario en las Grandes Ligas, mientras ve el torneo que una vez lideró desde la barrera.