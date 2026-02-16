Elly de la Cruz llega más musculoso y con altas expectativas a los entrenamientos de los Rojos

Elly de la Cruz ( X / @YANNITRAGELLIS )

El lunes fue el primer entrenamiento completo del equipo de los entrenamientos de Primavera.

Si bien muchos jugadores se reportaron temprano, el lunes marcó el primer día obligatorio para toda la plantilla. Elly de la Cruz está visiblemente más fuerte en comparación con la temporada pasada.

De la Cruz llega al campamento con casi 15 libras más de peso que en 2025. Lo atribuye a muchos entrenamientos de la parte superior del cuerpo y a simplemente comer más. La primavera pasada pesaba 90 kilos y, según informes, pesaba 98 kilos al comenzar el campamento.

Además de su físico visiblemente más fuerte, De la Cruz no contuvo su entusiasmo por formar equipo con Eugenio Suárez.

"Me ayudará", le dijo De la Cruz a Charlie Clifford de WLWT. "Me protegerá más, y creo que podemos hacer daño juntos. No importa quién sea; solo tenemos que competir, llevar el juego al siguiente nivel y ayudar al equipo a ganar la división y el campeonato".

Tras un decepcionante final de temporada, De la Cruz iba camino de lograr la mejor temporada de su carrera en 2025.

Registró un promedio de bateo récord (.264) y conectó 18 jonrones en el receso del Juego de las Estrellas antes de que una lesión en el cuádriceps lo dejara sin energía durante los dos últimos meses de la temporada.

Si bien jugó con una lesión en el cuádriceps, logró disputar los 162 partidos de la temporada pasada. Mientras de la Cruz espera jugar todos los partidos, el mánager de los Rojos, Terry Francona, abordará las cosas de manera diferente esta campaña.

"Eso no volverá a suceder", le dijo Francona a Yanni Tragellis de Local 12.

"Probablemente lo administré mal un poco, y es culpa mía. No es culpa suya; es un gran chico, y me encanta que quiera jugar todos los días. Lo respeto mucho. No sé si eso le conviene. Así que probablemente tendremos un par de discusiones al respecto".

De la Cruz registró una línea ofensiva de .284/.359/.495 con 18 jonrones, 63 carreras impulsadas y 25 bases robadas antes del receso del Juego de las Estrellas. Además, se ponchaba mucho menos que la temporada anterior.

Tras lesionarse, registró una línea ofensiva de solo .236/.303/.363 con solo cuatro jonrones, 23 carreras impulsadas, 12 bases robadas y se ponchó con más frecuencia. Su defensa también comenzó a verse afectada más adelante en la temporada, terminando la temporada como líder en errores.

La incorporación de Suárez a la alineación de los Rojos no solo supone un bateador potente que necesitaban con urgencia la temporada pasada, sino que también protege a De la Cruz y a Spencer Steer.