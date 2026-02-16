Las firmas de prospectos dominicanos en 2025 alcanzó los US$98,7 millones

Josuar de Jesús González impactó de inmediato en 2025 y ya figura entre los mejores 100 prospectos. ( FUENTE EXTERNA )

Casi siete décadas después de que los buscadores de estrellas para iluminar el firmamento de las Grandes Ligas descubrieran una mina en la República Dominicana, de ese yacimiento no solo se descubre mineral de altos quilates, sino que en gran cantidad y alto valor.

Los 30 clubes del Gran Circo se combinaron para destinar US$98,780,899 en el reclutamiento de la clase internacional 2024/2025, esa que comenzó a firmar a partir del 15 de enero de 2025.

Así lo refleja el informe de fichajes de 2025 que suministró la Major League Baseball a Diario Libre, como lo ha hecho de forma ininterrumpida desde 2005.

Si bien la cifra representó un ligero descenso (0,3 %) con relación a 2024 cuando llegó hasta US$99,116,200 el número de reclutados, igual de forma leve, se elevó al pasar de los 461 a 472 el año último.

En un entorno donde los equipos aumentaron en un 12 % sus desembolsos en el talento internacional (impulsado por el aterrizaje del japonés Roki Sasaki y el surcoreano Seoun Moon) hasta llegar a los US$196,848,832 los duartianos recibieron el 50 % del pastel.

Esta vez solo uno dos dominicanos nacidos en el exterior.

El torpedero azuano Elián Peña encabezó la zafra. Los Mets pagaron por él cinco millones de dólares. Hubo otros 24 jugadores que alcanzaron fichajes de siete dígitos, como Cris Rodríguez (US$3 MM), Josuar González (US$2,9 MM), Mani Cedeño y Kendry Martínez (US$2,5 MM).

También hubo un grupo de 66 jugadores que recibieron entre 300 mil y 997 mil dólares, la llamada "clase media", un grupo de talento élite que totalizó 33 millones de dólares.

Cuando se suma los 160 jugadores que recibieron al menos 100 mil dólares a la hora de firmar ese grupo capturó 91 millones, o el 92 % de lo destinado. Hubo 164 firmas de 10 mil dólares o menos, que representaron el 35 % de los peloteros que ingresaron al sistema ese año, pero se llevaron apenas el 1,6 % del dinero (US$1,608,500).

Venezuela creció

Segundo exportador de talento desde la década de 1990 cuando Puerto Rico ingresó al draft de los Estados Unidos, Venezuela cosechó otro gran año en 2025 y capturó el 31 % del dinero destinado por los clubes.

El gigante sudamericano logró 398 firmas por valor de US$61,722,167, un incremento de un 27 % con relación a 2024 cuando llegó hasta los US$48,527,500. La cantera fue encabezada por el torpedero Andrew Salas, nacido en Miami y a quien los Marlins dieron un bono de US$3,7 millones.

Hubo reclutamientos de jugadores de 23 países, incluyendo de lugares exóticos como los africanos Uganda y Sudán del Sur o Francia. El tercer puesto lo ocupó Cuba con US$12,3 millones y luego llegaron Japón (US$8 MM), México (US$2,9 MM) y Corea del Sur (US$2,8 MM).