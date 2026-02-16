Agencia libre consolida al pelotero dominicano afirma el presidente de Fenapepro, Erick Almonte

La apertura del proceso de agencia libre en el béisbol invernal dominicano volvió a colocar en primer plano el crecimiento estructural y competitivo del torneo, una realidad que el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, Erick Almonte, calificó como un logro significativo para los jugadores y para la propia dinámica del campeonato.

Impacto de la agencia libre en el béisbol invernal dominicano

El dirigente valoró la entrada al mercado de 84 peloteros pertenecientes a las seis franquicias, resaltando el impacto que ha tenido el sistema desde su implementación.

"Contento con el proceso. Un trabajo arduo que costó muchísimo esfuerzo", expresó Almonte, quien recordó que esta es la cuarta edición del mecanismo, el cual ha permitido mayor movilidad entre equipos y ha contribuido a elevar la competitividad del torneo.

El listado actual mantiene una tendencia clara en la composición del talento disponible. Los lanzadores dominan el mercado con 50 jugadores, lo que representa cerca del 60 por ciento del total. Le siguen 20 jugadores del cuadro interior (23.8 %), 10 jardineros (11.9 %) y solo cuatro receptores (4.8 %).

Crecimiento del protagonismo del talento local

Para Almonte, más allá de las cifras, el verdadero valor del proceso radica en el impacto que ha tenido sobre el rendimiento competitivo del torneo.

"Ya es la cuarta edición de la agencia libre, donde hemos visto jugadores moverse de equipo, dinamizar más la Liga, equipos que han apostado a los jugadores dominicanos que con mucha seriedad y respeto han abrazado la agencia libre", señaló.

El exjugador destacó que el protagonismo del talento local ha crecido notablemente en los momentos decisivos del campeonato. Recordó que años atrás era común resaltar figuras importadas, como Andy Abad, Nelson Figueroa, Andy Dirk, entre otros.

"Pero eso ha cambiado bastante", afirmó. Como contraste, mencionó que en los últimos cinco años han sobresalido jugadores como Gustavo Núñez, Christian Adames, Raimel Tapia, Michael de la Cruz y Junior Lake, destacando en el round robin semifinal y la serie final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/agentes-libres-2026-leones-del-escogido-y-gigantes-del-cibao-7605985f.jpg

El presidente de la Federación resaltó también el rol de orientación que desempeña la entidad en favor de los peloteros durante el proceso de negociaciones. "Siempre tratando de asesorarlos para que tomen la mejor decisión en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo económico, pero también en cuanto a lo familiar", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/agentes-libres-2026-licey-y-estrellas-ea155a95.jpg )

Almonte subrayó que la agencia libre representa una conquista histórica para la nueva generación de jugadores, comparándola con las limitaciones que enfrentaron los peloteros retirados. "Están disfrutando de la agencia libre, cosa que ninguno de los peloteros que jugamos en el pasado pudimos disfrutar", manifestó.

En su análisis, el dirigente entiende que el sistema ha contribuido a consolidar el valor del pelotero dominicano dentro del torneo, asegurando que su incidencia seguirá marcando el rumbo competitivo del campeonato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/agentes-libres-2026-aguilas-y-toros-a2aebaaa.jpg

"Es la oportunidad de ellos para seguir demostrando que los peloteros dominicanos de la Liga invernal son parte principal, fundamental para poder lograr un campeonato en la Liga Dominicana. Se ha demostrado en los últimos años y entiendo que esa seguirá siendo la tendencia en los próximos años", concluyó.