Los Leones del Escogido cumplen 105 años, este martes

Jugadores de los Leones del Escogido saltan al terreno del Estadio Quisqueya para celebrar la obtención del segundo campeonato consecutivo del equipo, tras la campaña 2025-26. ( FUENTE EXTERNA )

En la cima, otra vez. Así llegan los Leones del Escogido a la celebración de su 105 aniversario: como bicampeones nacionales y dueños de una tradición que no pierde vigencia.

El pasado 27 de enero sellaron su corona número 18 al imponerse en cinco partidos a los Toros del Este en la final 2025-26. Junior Lake, Erik González y Sócrates Brito encabezaron la ofensiva que volvió a colocar en alto el nombre del conjunto escarlata de la capital.

Desde el dugout, Ramón Santiago se sumó a la lista de dirigentes campeones del club, junto a figuras como Felipe Alou, Ken Oberkfell, Phil Regan, Luis Rojas, Pepe Lucas y Albert Pujols, todos responsables de guiar a los melenudos hasta la tierra prometida.

Los Leones entran a su aniversario 105 como monarcas de las campañas 2024-25 y 2025-26, una escena que no resulta extraña en su historia.

Han hilvanado títulos en múltiples etapas: 1955-56, 1956-57 y 1957-58; 1959-60 y 1960-61; 1980-81 y 1981-82; 1987-88, 1988-89 y 1989-90; además del 2011-12 y 2012-13. También celebraron en 1968-69, 1991-92, 2009-10 y 2015-16.

A su palmarés local se suman cinco coronas de la Serie del Caribe (1988, 1990, 2010, 2012 y 2025), confirmando el peso internacional de la franquicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/najri-3-ebf57361.jpeg Eduardo Najri, presidente del club (izquierda) levanta el trofeo del campeonato 18 junto al directivo del equipo, director José Miguel Bonetti Du Breil. (FUENTE EXTERNA)

Dirigencia comprometida

"Vivir el legado y defenderlo es y siempre será el norte de esta organización, que tantas alegrías ha dado a su fiel fanaticada. Unidos seguiremos trabajando para mantener el linaje competitivo y la esencia familiar que caracterizan al Escogido", expresó Eduardo Najri, presidente del club.

Esa herencia ha sido construida por generaciones. Los hermanos Felipe, Mateo y Jesús Alou; Juan Marichal, Osvaldo Virgil, Danilo Rivas, Federico Velázquez, Mario Guerrero, Mackey Moreno, Junior Noboa, Gerónimo Berroa, José Núñez, David Ortiz, Neifi Pérez, Wilkin Castillo, Starling Marte y Junior Caminero figuran entre los nombres que han vestido de gloria la chaqueta roja.

Pero la historia comenzó mucho antes de los títulos y las caravanas.

El jueves 17 de febrero de 1921 nació la organización, integrada por los peloteros más destacados de los equipos San Carlos, Los Muchachos y Delco Lite.

Don Rafael Esteva presidió la primera Junta Directiva, acompañado por fundadores como Carlos Manuel Bonetti (Pilindo), Luis Alfau —ideólogo del club—, Gilberto Pellerano, Federico Nina, Numa Parra, Quico Caro, José Sanz y Domingo Sánchez.

Apenas un año después, el 10 de septiembre de 1922, el equipo conquistó el llamado "Campeonato de la Reina", su primera gran celebración nacional. Dirigidos por Numa Parra, brillaron jugadores como Fellito Guerra, Mateo De la Rosa, Diógenes Lara, Piñao Acosta, Manuel Emilio Castillo y un novato que luego sería leyenda: Tetelo Vargas.