Mike Trout prefiere volver al jardín central en 2026

Mike Trout planea regresar al jardín central de los Angelinos de Los Angeles ( AFP )

El experimento de Mike Trout en el jardín derecho parece haber terminado. Trout, tres veces MVP de la Liga Americana y once veces All-Star, le dijo al gerente general Perry Minasian y al mánager Kurt Suzuki que prefiere regresar al jardín central esta temporada después de haber jugado en el derecho el año pasado.

Trout, de 34 años, comentó que se siente más cómodo en el centro y que no cree que el cambio a una esquina haya marcado diferencia en su salud.

"Hablé con ´Zuk´; definitivamente quiero jugar en el centro", dijo Trout. "Le dije que jugaría en cualquier parte, pero obviamente prefiero el centro. Fue una buena comunicación con él y con Perry, y ellos están de acuerdo".

El año pasado Trout jugó solo 22 partidos en el jardín derecho antes de sufrir una contusión ósea en su rodilla izquierda operada, tras un mal paso en la base de primera el 30 de abril en Seattle.

Se perdió exactamente un mes y luego tuvo que desempeñarse como bateador designado el resto de la temporada.

Terminó con una línea ofensiva poco habitual de .232/.359/.439, con 26 jonrones, 14 dobles y 64 impulsadas en 130 juegos.

Trout ha dejado claro a lo largo de su carrera que no disfruta ser bateador designado, aunque sabe que tendrá que hacerlo ocasionalmente este año. También está abierto a jugar en las esquinas si es necesario.

"Siento que estoy en mi mejor nivel cuando estoy en el centro", dijo Trout. "Pero si tuviera que ir a la esquina, lo haría. Honestamente, sentí que en el centro había menos carga para mi cuerpo que en las esquinas. En el derecho sentía que corría mucho, pero es más una cuestión de preferencia. Simplemente me siento más confiado en el centro".

El regreso de Trout al centro beneficiaría al roster, ya que los Angels carecen de un jardinero central titular natural. Esto permitiría que Jo Adell juegue en el derecho y Josh Lowe en el izquierdo, con Jorge Soler ocasionalmente en las esquinas.

Bryce Teodosio compite con el invitado José Siri por un rol de respaldo en el centro.

Suzuki explicó que planea usar a Trout, Adell y Lowe en el centro durante la primavera, y que Trout también jugará en las esquinas para evaluar opciones. Valoró que Trout no exigiera jugar en el centro y que esté dispuesto a moverse.

"Tuvimos una conversación y su preferencia es el jardín central", dijo Suzuki. "Pero al mismo tiempo, vino y me dijo: ´Zuk, jugaré donde me necesites. Estoy cómodo en el izquierdo, derecho, centro — donde sea´. Así que dejaremos las opciones abiertas, pero él prefiere el centro, y lo evaluaremos".

Adell celebró que Trout esté sano y quiera volver al centro, ya que él se siente más cómodo en el derecho, donde fue finalista al Guante de Oro en 2024. El año pasado jugó 89 partidos en el centro y 69 en el derecho, con mejor desempeño defensivo en este último.

"Me alegra que esté sano y listo", dijo Adell. "Mi mentalidad siempre ha sido ayudar en lo que sea, donde me necesiten. Y me alegra que se sienta bien. Está listo y estamos emocionados. Ojalá funcione para nosotros".

Trout aseguró que no tiene limitaciones físicas esta primavera, pues la contusión ósea ya sanó. Comentó que se sintió mejor al final de la temporada, especialmente en la última semana, cuando bateó .333 con cinco jonrones en siete juegos tras ajustar su mecánica.

Trout destacó que el roster cuenta con varios jugadores que buscan reivindicarse, como Lowe, el utility Vaughn Grissom, los abridores Grayson Rodriguez y Alek Manoah, y los relevistas Kirby Yates, Jordan Romano y Brent Suter.

Cree que el equipo está hambriento y con algo que demostrar. Cuando le preguntaron si él también encaja en ese perfil, sonrió ampliamente:

"Siempre", dijo Trout. "Sé de lo que soy capaz y me siento genial".

El Clásico Mundial

Sin embargo, reveló que tuvo problemas para conseguir seguro médico que le permitiera jugar en el Clásico Mundial de Béisbol con Estados Unidos, por lo que, aunque lamentó no poder representar a su país, aprovechará el tiempo extra en el campamento de los Angels.