Steve Cohen afirma que los Mets no tendrán capitán bajo su propiedad

Steve Cohen conversa con la prensa en el dugout de los Mets de Nueva York en el campo de entrenamientos de Port St. Lucie ( AFP )

Los Mets no han tenido un capitán desde que David Wright jugó su último partido hace ocho años. Y no lo tendrán en el futuro cercano. En un comentario sorpresivo el lunes en Clover Park, Steve Cohen abordó el tema de manera tajante:

"Mientras yo sea dueño del equipo, nunca habrá un capitán", dijo.

"Esa fue mi decisión", continuó Cohen. "Mi visión es que el vestuario es único, y hay que dejar que el vestuario lo resuelva año tras año".

En las últimas temporadas, durante los entrenamientos de primavera, se hablaba con frecuencia de la posibilidad de nombrar un capitán, especialmente porque Francisco Lindor parecía cumplir con todas las condiciones no escritas: estrella con contrato garantizado por muchos años y cualidades de liderazgo. Pero Cohen aclaró que nunca tuvo intención de nombrar a Lindor ni a nadie más.

"Siempre he pensado así", dijo. "Es simplemente mi visión de cómo quiero que sea un vestuario. Cada año el equipo es distinto, y prefiero que el grupo lo defina dentro del vestuario en lugar de tener una designación. En el béisbol no es común tener capitán. Es algo inusual. Lo que haya hecho la propiedad anterior fue su manera de manejarlo. Yo lo veo diferente".

David Wright fue capitán de los Mets desde 2013 hasta su retiro en 2018. Antes de él, el club solo había tenido tres capitanes: Keith Hernández, Gary Carter y John Franco.

Actualmente, solo dos de los 30 equipos de Grandes Ligas tienen capitán: Aaron Judge con los Yankees y Salvador Pérez con los Reales. Esto contrasta con otros deportes como fútbol americano y hockey, donde la mayoría de los equipos cuentan con uno o varios capitanes.

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, explicó:

"La razón por la que no hemos nombrado uno es porque tenemos varios jugadores que forman parte del grupo de liderazgo. Perdimos algunos, pero también llegaron otros con experiencia. En un vestuario de Grandes Ligas necesitas más de un líder. Eso es lo que hace grandes a los equipos".

Liderazgo colectivo en el vestuario de los Mets

Mendoza añadió que nunca han discutido el tema con Lindor:

"Queremos que sea él mismo. Su trabajo es jugar campocorto a nivel élite para los Mets. Eso es lo que esperamos".

Cuando Wright fue nombrado capitán en 2013, la situación era distinta: era un jugador formado en la organización, entrando en su décima temporada y recién firmado por ocho años. Era un líder claro y singular, un Met de por vida.

"Cada situación es diferente", dijo Wright en entrevista telefónica. "Lo que veo ahora es un equipo lleno de líderes veteranos, donde quizá no se necesita un capitán único porque ya tienes un vestuario lleno de líderes. Hay All-Stars perennes, posibles futuros miembros del Salón de la Fama, jugadores que han ganado en otros lugares. Parece que prefieren un liderazgo colectivo en lugar de una sola figura".

Desde la salida de Wright, los Mets no han tenido una estrella formada en casa que encaje en ese molde. Han surgido distintos líderes como Lindor, Brandon Nimmo, Pete Alonso y otros.

En el pitcheo, Sean Manaea y David Peterson han ganado influencia. Además, en esta temporada baja el club incorporó agentes libres con reputación de liderazgo.

"Ahora tienes a un Bo Bichette que jugó en la Serie Mundial, a Marcus Semien que ganó una Serie Mundial, a Francisco, a Juan Soto. Si miras la alineación, todos podrían ser líderes de distintas maneras. Si mezclas eso y tienes un grupo de líderes, creo que se resuelve el asunto", concluyó Wright.