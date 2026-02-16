¡santo cielo!: la reacción de un prospecto de los Mets al ver por primera vez a Juan Soto

Carson Benge, prospecto de los Mets de Nueva York, regresa trotando del campo durante el Juego de Futuras Estrellas de 2025 en el Truist Park el 12 de julio de 2025 en Atlanta, Georgia. ( JAMIE SQUIRE/GETTY IMAGES/AFP )

Aunque sabía que tarde o temprano ocurriría, Carson Benge no estaba completamente listo para ese instante.

"Cuando vi a Soto", contó sobre el momento, "dije: ´¡Santo cielo!´ ".

El prospecto número 2 de los New York Mets vivió su primera impresión al encontrarse frente a Juan Soto, y la reacción fue tan espontánea como reveladora.

Más sorprendente aún resultó lo que vino después: el fin de semana pasado, Soto se le acercó para presentarse personalmente y, tras una breve charla, le dejó una puerta abierta. Que le preguntara si alguna vez necesitaba algo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/new-york-mets-juan-soto-98667701-017d50bb.jpg Juan Soto en ropa de práctica el domingo pasado en Port. St. Lucie. (FUENTE EXTERNA)

"Sin duda, significa mucho para mí", afirmó Benge. "Ver a muchos de estos chicos crecer y compartir el vestuario con ellos es genial. Pero también entiendo que seré su compañero y jugaré contra ellos; hay una pequeña línea que tengo que olvidar".

Durante el fin de semana, sin que nadie se lo pidiera, Soto devolvió el gesto con elogios. Lo definió como un "gran prospecto".

"Lo que he oído es que es un gran atleta", dijo Soto. "Puede jugar tanto en el jardín central como en el derecho. En cuanto a bateo, no he oído mucho de él. Lo conocí hoy. Veremos cómo le va en los entrenamientos de primavera, pero solo he oído hablar bien de él. Así que estoy muy emocionado por ver qué aporta al equipo".

Ídolo desde pequeño

Aunque Soto no es precisamente un veterano, Benge, de 23 años, apenas era un adolescente cuando el dominicano irrumpió en las Grandes Ligas hace ocho temporadas. Más joven todavía era durante los primeros años de la carrera de Francisco Lindor.

Ya había tenido un anticipo de lo que significa compartir espacio con figuras de ese calibre. Tras firmar, visitó el Citi Field y conoció a varios integrantes del club grande, incluido Lindor. Pero una cosa es saludar y otra muy distinta es asumir que ahora son colegas.

"Son seres humanos, igual que yo", reflexionó Benge. "Así que intento tomarlo como tal".

En el campamento, sin embargo, la jerarquía se aplana. Allí es uno más.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/new-york-mets-juan-soto-121408543-22099bf6.jpg Soto conversó con la prensa al final de los entrenamientos, y dijo que se siente emocionado de tener un chance de olvidar todo el drama que los Mets vivieron la temporada pasada. (FUENTE EXTERNA)

A comienzos de esta primavera, los Mets anunciaron que Soto se movería al jardín izquierdo, dejando potencialmente libre el derecho, una ventana que podría abrirse para Benge. Competirá con Tyrone Taylor, Brett Baty y otros por, al menos, una parte de la titularidad. Desde las oficinas han sido claros: tendrá una oportunidad real de ganarla.

Argumentos no le faltan. La temporada pasada, repartida en tres niveles de ligas menores, bateó .281/.385/.472, con 15 cuadrangulares y 22 bases robadas, además de una defensa sólida tanto en el central como en el derecho. Fue la selección de primera ronda de los Mets en el draft de 2024.

Pero más allá de los números y de la pelea por un puesto, el instante que marcó su primavera ya ocurrió. Fue ese primer vistazo a Soto, ese "¡Santo cielo!" que delató que, aun en igualdad de condiciones, todavía hay momentos que imponen.