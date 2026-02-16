Toros del Este confirman a Jesús Mejía como gerente y al dirigente Víctor Estévez

Jesús Mejía (derecha), gerente general del equipo, y Víctor Estévez, dirigente del conjunto, conversan con la prensa antes de un partido de los Toros del Este en La Romana, durante la pasada campaña. ( FUENTE EXTERNA )

Con la mira puesta en octubre, los Toros del Este apuestan a la continuidad.

La franquicia romanense confirmó a todo su departamento de Operaciones de Béisbol y al cuerpo técnico que condujo al club hasta la pasada Serie Final, como base de su proyecto para la temporada 2026-27 de la LIDOM.

Jesús Mejía seguirá como gerente general, acompañado de su staff de asistentes, mientras que Víctor Estévez fue ratificado como dirigente junto a su grupo de coaches. La directiva entiende que el trabajo realizado merece una nueva oportunidad para completar la misión.

"Nuestro propósito es darle continuidad a la labor ejecutada durante la recién finalizada temporada, en la que nuestro equipo resurgió de manera competitiva para llegar a la Serie Final. La meta es completar la tarea pendiente, de ganar el Campeonato Nacional y devolverle a República Dominicana la corona de la Serie del Caribe", expresó Luis Emilio Rodríguez, presidente del club.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/unnamed-3-35357bb8.jpg El dirigente Víctor Estévez regresa al dugout luego de una visita al montículo durante un partido de los Toros en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. (FUENTE EXTERNA)

La campaña anterior dejó argumentos sólidos. Durante la Serie Regular y el Round Robin, el conjunto con sede en La Romana se mantuvo firme en la segunda posición del standing, sustentado en un cuerpo de lanzadores efectivo y una ofensiva que le permitió competir de tú a tú frente al resto de la liga.

Bajo las directrices de Mejía y Estévez, los Toros fueron el único equipo que jugó para .500 o mejor en cada mes de la temporada —de octubre a enero—. Además, encabezaron la liga en cuadrangulares (40) y bases robadas (72), la primera vez en la historia de la franquicia que dominan ambos renglones en una misma campaña.

El desempeño colectivo también tuvo reflejo individual. El importado Aaron Sánchez fue distinguido como Lanzador del Año; Bryan De la Cruz obtuvo el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Regular, con Gilberto Celestino como segundo finalista; y Eloy Jiménez se alzó con el MVP del Round Robin.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/unnamed-4-8cb78676.jpg Jesús Mejía, gerente de los Toros, mientras se dirigía a los jugadores presentes en los entrenamientos, antes de la temporada 2025-26. (FUENTE EXTERNA)

Objetivos definidos

"Esta temporada los Toros demostraron su estampida nuevamente, logrando venir desde abajo y competir con determinación en la serie final. Aunque en esta ocasión no se alcanzó el objetivo trazado, queda la satisfacción de haber compenetrado a un conjunto de jugadores que nunca se desmoralizaron, mantuvieron la química y la armonía en alto todo el tiempo, y ahora se sienten más enfocados y motivados a lograr lo que no pudimos concluir en esta etapa, que es levantar la copa de campeones nacionales en el 2027", afirmó Mejía.

Con el andamiaje administrativo y técnico confirmado, la organización taurina inicia desde ya la planificación de la próxima zafra, convencida de que la base está puesta y que el siguiente paso es convertir la consistencia en campeonato.