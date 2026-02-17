Águilas aseguran a Fernández, Mejía, González y Reyes para la próxima temporada

La gerencia de operaciones de las Águilas Cibaeñas anunció oficialmente la renovación de cuatro piezas clave de su reserva nativa: los lanzadores Junior Fernández, Erick Mejía y Luis González, junto al versátil Alfredo Reyes.

Detalles de las renovaciones clave en Águilas Cibaeñas

Este grupo de jugadores, que combina velocidad, veteranía y un alto compromiso con la causa amarilla, fortalece el núcleo del conjunto con miras a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Los detalles de los extendidos:

Junior Fernández: El relevista derecho reafirma su lugar en el bullpen tras una destacada serie regular donde registró una efectividad de 2.40 en 15 entradas, ponchando a 15 bateadores.

Erick Mejía: La gran nota de versatilidad. El exinfielder ha evolucionado a un lanzador de potencia, superando las 95 millas por hora. Viene de lanzar en tres niveles con los Nacionales de Washington en el verano de 2025.

Luis González: El zurdo nativo de Esperanza es un especialista para situaciones críticas. En 2024, registró una impresionante efectividad de 0.77 y 18 ponches en apenas 11.2 entradas.

Alfredo Reyes: El especialista en defensa y velocidad regresa tras un sólido desempeño en la pasada semifinal, donde bateó para .375 (3 hits en 8 turnos).

Compromiso institucional para fortalecer el equipo

La gerencia aguilucha enfatizó que estas firmas no son solo movimientos administrativos, sino una apuesta por la identidad del equipo y buscan acelerar la estructuración de un equipo competitivo que busca satisfacer las exigencias de su fiel fanaticada en el Estadio Cibao.