Águilas aseguran a Fernández, Mejía, González y Reyes para la próxima temporada
La gerencia aguilucha enfatizó que estas firmas no son solo movimientos administrativos
La gerencia de operaciones de las Águilas Cibaeñas anunció oficialmente la renovación de cuatro piezas clave de su reserva nativa: los lanzadores Junior Fernández, Erick Mejía y Luis González, junto al versátil Alfredo Reyes.
Detalles de las renovaciones clave en Águilas Cibaeñas
Este grupo de jugadores, que combina velocidad, veteranía y un alto compromiso con la causa amarilla, fortalece el núcleo del conjunto con miras a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).
- Los detalles de los extendidos:
Junior Fernández: El relevista derecho reafirma su lugar en el bullpen tras una destacada serie regular donde registró una efectividad de 2.40 en 15 entradas, ponchando a 15 bateadores.
Erick Mejía: La gran nota de versatilidad. El exinfielder ha evolucionado a un lanzador de potencia, superando las 95 millas por hora. Viene de lanzar en tres niveles con los Nacionales de Washington en el verano de 2025.
Luis González: El zurdo nativo de Esperanza es un especialista para situaciones críticas. En 2024, registró una impresionante efectividad de 0.77 y 18 ponches en apenas 11.2 entradas.
Alfredo Reyes: El especialista en defensa y velocidad regresa tras un sólido desempeño en la pasada semifinal, donde bateó para .375 (3 hits en 8 turnos).
Compromiso institucional para fortalecer el equipo
La gerencia aguilucha enfatizó que estas firmas no son solo movimientos administrativos, sino una apuesta por la identidad del equipo y buscan acelerar la estructuración de un equipo competitivo que busca satisfacer las exigencias de su fiel fanaticada en el Estadio Cibao.