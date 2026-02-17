Los sacrificios en que incurrirá Jeremy Peña para asistir al Clásico

Jeremy Peña no será agente libre sino hasta después de la temporada 2028. ( FUENTE EXTERNA )

Salvo los receptores Austin Wells y Agustín Ramírez, la alineación titular y rotación dominicana hacia el Clásico Mundial de Béisbol tiene contratos garantizados, que van desde los 45 millones de dólares de Geraldo Perdomo hasta los 765 millones de Juan Soto.

No es el caso de Jeremy Peña. El torpedero de los Astros tenía más de una razón, justificadas, entendible y de conveniencias, para no apuntarse en la plantilla de Albert Pujols. Motivos de salud, de contratos y hasta de tiempo de juego garantizado. Todo eso fue puesto a un lado y llegará al evento como el seguro de vida de la posición seis.

Peña, quien creció en Providence, Rhode Island, dijo a su llegada al campamento del equipo en West Palm Beach, Florida, que representar a su país ha sido un sueño desde hace mucho tiempo. "Es algo con lo que he crecido", dijo a los medios.

Un año complicado

En 2025, el hijo de Gerónimo llevaba su mejor arranque de temporada, una que le valió una convocatoria al Juego de Estrellas y hasta fue décimo en las votaciones al Jugador Más Valioso.

Pero el 28 de junio sufrió la rotura de una costilla izquierda que le sacó por 34 días y le costó 37 partidos, una baja que afectó las opciones de los Astros regresar a la postemporada.

A Peña, de 26 años, el equipo texano lo tentó con una extensión que bordeaba los 100 millones de dólares, la que rechazó y en su segundo arbitraje acaba de asegurarse 9,4 millones para 2026.

Con Perdomo, Bate de Plata del curso pasado en la Liga Nacional, en el equipo quisqueyano, habrá que dividir el tiempo entre ambos torpederos premium.

Peña dijo que el proceso para obtener la aprobación para jugar con en el Clásico del próximo mes fue bastante sencillo. Comentó que expresó su interés en jugar a principios de la temporada pasada y que él y los Astros estaban de acuerdo con respecto al evento.

Vuelve como una realidad

Peña ya estuvo en la edición 2023 del certamen y se repartió tiempo en la posición con Willy Adames y Wander Franco. Entonces, en los cuatro partidos solo disputó dos partidos en los que se fue de 6-1, un doblete.

Entonces llegaba tras jugar su año de novato con 22 cuadrangulares como referencia y premios al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y Serie Mundial de 2022. Una gran promesa. Ahora vuelve con cuatro cursos completo y con un valor de cientos de millones.