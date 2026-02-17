Los Astros implementan el sistema de "La palabra del día" para reducir la brecha lingüística

Tatsuya Imai, lanzador de los Astros de Houston en MLB. ( AFP )

El pitcher de los Astros, AJ Blubaugh, fue uno de los primeros en saludar al nuevo compañero Tatsuya Imai en los primeros días del entrenamiento de primavera la semana pasada.

Imai, una estrella proveniente de Japón que firmó un contrato de tres años en enero, ha estado acompañado por un traductor a todas partes, pero Blubaugh sintió curiosidad por conocerlo directamente de él.

"¿Cómo se dice ´Buenos días´ en japonés?", le preguntó Blubaugh a Imai.

"Ohayo", respondió Imai.

"¡Ohayo, ese es el lugar de donde soy yo!", dijo Blubaugh. Con ese intercambio inocente, comenzó a forjarse un vínculo entre dos compañeros que crecieron en distintas partes del mundo y en diferentes culturas.

Y los Astros están alentando ese tipo de conexión. El manager Joe Espada prometió aprender algo de japonés él también.

"Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo", dijo Espada. "Tomará un poco de tiempo. Todos estamos tratando de aprender un poco, no solo japonés sino también mandarín".

Los Astros han tenido la mayor cantidad de jugadores nacidos internacionalmente en su roster del Día Inaugural en cada una de las cinco temporadas anteriores, incluyendo 16 la temporada pasada.

¿Cómo fomentan los Astros la integración cultural en el equipo?

Como en la mayoría de clubes, el clubhouse de Houston es un crisol de culturas, con música, comida, moda y lenguajes de diferentes rincones del mundo.

Los jugadores en el roster de entrenamiento de primavera de Houston este año provienen de Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela, Japón, Cuba y Taiwán, y hablan cuatro idiomas diferentes. En un deporte donde la comunicación es vital, los Astros están intentando salvar múltiples barreras de idioma esta primavera.

Cada día cuando los jugadores entran al clubhouse, la Palabra del Día está escrita en una pizarra blanca en inglés, español, japonés y mandarín. El pitcher taiwanés Kai-Wei Teng, adquirido en un canje con los Giants, habla mandarín. Las palabras son elegidas cada día por el director de viajes del equipo, Juan Huitron.

"El objetivo es que al final del campamento podamos formar algunas frases juntas", dijo Espada. "A los jugadores realmente les encanta que lo estemos intentando".

El primer día del campamento, la Palabra del Día fue "beisbol", que es "beisbol" en español, "yakyuu" (yahk-koo) en japonés y "bangqui" (bong-cho) en mandarín. También han estado en la pizarra palabras como "hola", "comida" y "amigo", junto con sus pronunciaciones.

"Aprendí que ´buenos días´ en japonés es ´ohayo´, que en realidad es de donde soy", dijo Blubaugh. "Así que esa la tengo dominada. Y obviamente, ´konnichiwa´ es ´hola´. Así que vamos llegando. Estoy tratando de juntar algunas palabras y frases. Tengo algunas cosas de pronunciación que mejorar, pero llegaremos".

El pitcher de los Astros Spencer Arrighetti dijo que ha sido un placer conocer a Imai a través de su traductor, Ryo Takagi, e ha estado intentando aprender tanto japonés como puede.

Detalles sobre la llegada y adaptación de Tatsuya Imai

"Le he estado preguntando sobre la cultura allá, la manera en que tratan el entrenamiento de primavera y un poco sobre su slider", dijo. "Él es obviamente un trabajador muy, muy duro y es muy bueno en lo que hace y muy orientado al proceso en lo que sabe que funciona para él, y siempre me parece genial ver eso con los muchachos. Le pregunto a su traductor sobre una cosa o dos de vez en cuando, y obtengo una respuesta de [Imai] al respecto. Es genial".

Imai, de 27 años, fue seleccionado tres veces al Juego de Estrellas en la NPB, incluyendo en 2024 y 2025. Ha surgido como un lanzador de nivel de as en Japón durante los últimos años.

Es el cuarto jugador japonés en vestir un uniforme de los Astros —y el primero desde que Yusei Kikuchi pasó los dos últimos meses de la temporada con Houston en 2024. Imai también ha aprendido algunas palabras en inglés.

"He tenido que avanzar poco a poco cada día, acumulando pequeñas palabras", dijo Imai a través de Takagi. "Exactamente como Yusei Kikuchi, que ahora puede tener conversaciones con otros, y ahí es donde estoy".

Tanto Imai como Teng tendrán a sus traductores con ellos cuando Espada o uno de sus entrenadores o preparadores haga una visita al montículo esta temporada para asegurarse de que la comunicación sea precisa durante el juego. Pero la primavera se trata de que los compañeros se conozcan mejor —y viceversa.

"Obviamente, es una gran mente beisbolera, y se nota por la forma en que lanza y por cómo se toma las cosas", dijo Blubaugh sobre Imai. "Así que siento que cualquier cosa que pueda aprender de él, y cuanto más pueda conocerlo y decirle ´hola´ de vez en cuando, podemos aprender el uno del otro".