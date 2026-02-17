Junior Caminero llegó a la primavera con hambre y metas altas

Junior Caminero estará en su segunda campaña completa en Grandes Ligas. ( AFP/MICHAEL REAVES )

Junior Caminero dejó saber su lista de deseos para la que será su segunda temporada completa como titular con los Tampa Bay Rays, tras un 2026 donde fue la munición pesada de la ofensiva.

El antesalista de 22 años trabajó durante la temporada muerta para mejorar su condición física y evitar el desgaste en la parte final de la campaña.

"Quiero jugar en octubre, quiero estar saludable todo el año", dijo en su primera conversación con la prensa en esta campaña, siempre en inglés, sin la colaboración de un intérprete.

Este otoño/invierno, Caminero se casó con su novia Francesca, nació su primera hija, Valentina, viajó a Dubái y París, y además fortaleció su inglés.

"Lo siento, hermano", le dijo Caminero al intérprete del equipo, Kevin Vera, con una sonrisa. "No quiero usar intérprete".

Cumple así una de las metas que se propuso luego de conectar 45 cuadrangulares y remolcar 110 carreras, cifras que le permitieron finalizar noveno en la votación al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana.

Para el 2026 no está fijándose expectativas específicas para su producción ofensiva, después de terminar apenas un jonrón y 11 empujadas por debajo de los récords del club en una temporada, en manos de su compatriota Carlos Peña.

"Este año, no me pongo mucha presión", aseguró. "No estoy pensando si es otro gran año, o en 50 o 40 jonrones, no. Simplemente, sé quién soy".

Con el oro en mente

"La Máxima" quiere dejar atrás los 18 errores que cometió en 2025 y el -5 en Carreras Defensivas Salvadas (DRS, por sus siglas en inglés), con el objetivo de convertirse en un candidato al Guante de Oro en la antesala.

"Mi meta este año es un Guante de Oro", reveló Caminero. "Si no, estar cerca".

El antesalista de 22 años de edad quiere ir un paso más allá en esta campaña, como le dijo al coach de tercera y del cuadro interior, Brady Williams.

Rumbo al Clásico

El capitaleño dejará el campamento de los Rays a finales de mes para unirse al conjunto dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol, dirigido por Albert Pujols.

"No veo la hora", expresó Caminero. "Alguien me dijo que el mejor momento es cuando juegas de niño, pero cuando representas a Dominicana, es algo increíble".

Sobre los entrenamientos

Caminero se presentó a los entrenamientos en buena forma, luciendo más definido después de trabajar con Nicole Gabriel Training en Tampa, donde entrenan estrellas como Vladimir Guerrero Jr. y Randy Arozarena, aclaró que en realidad no perdió peso, pero reafirmó su sección media y ganó más músculo.

Reconoció que se sintió cansado a veces en septiembre, cuando lidió con rigidez en la espalda que lo mantuvo fuera de la alineación por unos días, y quiere sentirse fuerte durante toda la temporada.

Conversaciones sobre contrato

Dada su producción en el terreno, su liderazgo en ascenso, su edad —sigue siendo el cuarto jugador más joven en el campamento de los Rays— y la llegada de un nuevo grupo de propietarios, es justo preguntarse si podría ser candidato para una extensión contractual a largo plazo con los Rays.

No ha habido indicación de que tales conversaciones estén ocurriendo, especialmente con los propietarios enfocados en asegurar un estadio a largo plazo, pero Caminero —quien estará bajo control contractual del club hasta el final de la temporada 2030— dijo que estaría abierto a esa posibilidad.

"Me gustaría, pero no es mi decisión", subrayó. "Siento que esta es mi ciudad, Tampa. Me encanta Tampa, pero esta no es mi decisión. Controlaré lo que puedo: sólo ir a jugar y divertirme. Y esta decisión, hablen con mi agente y los nuevos dueños".