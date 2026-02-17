Pablo López sufre desgarro significativo del UCL y apunta a cirugía Tommy John

El as de los Twins, Pablo López, presenta un "desgarro significativo" en el ligamento colateral cubital (UCL) de su codo derecho y probablemente requerirá una cirugía reconstructiva Tommy John, informó el club el martes.

¿Cuál es el diagnóstico y pronóstico de Pablo López?

López abandonó temprano su sesión de práctica de bateo en vivo el lunes debido a molestias en el codo. Más tarde ese mismo día se sometió a una resonancia magnética (MRI) que reveló el desgarro.

Recibirá una segunda opinión del Dr. Keith Meister, pero la expectativa es que se someta a la operación y se pierda por completo la temporada 2026.

"Obviamente es una noticia realmente decepcionante", dijo el gerente general Jeremy Zoll. "Uno realmente se solidariza con Pablo. Como todos saben, su ética de trabajo, cuánto cuida su cuerpo, su preparación, es insuperable. Es un golpe durísimo para él. Comprensiblemente, está muy decepcionado".

Si López requiere cirugía, sería su segunda Tommy John. La primera ocurrió en 2013, tras su primera temporada en el béisbol profesional dentro de la organización de los Mariners.

En 2025, López perdió tiempo por una distensión en el tendón de la corva derecho en abril, una distensión muscular en la parte posterior del hombro derecho en junio y una distensión en el antebrazo derecho en septiembre.

Tanto López como Zoll explicaron que la lesión del antebrazo apareció completamente sanada en la resonancia magnética reciente, y que el estudio realizado en el momento de aquella molestia no mostró nada parecido al daño ligamentario detectado el lunes.

Es decir, hay pocas razones para creer que exista conexión. A veces, simplemente, el codo de los lanzadores falla.

"Cosas como esta tienden a pasar", dijo López. "Recuerdo que cuando tuve mi primera cirugía, la gente me decía que estos ligamentos tienen fecha de vencimiento. Algunos se operan y quizás necesiten otra intervención cuatro, cinco o seis años después. Cuando superé la marca de seis años en 2019, pensé: ´Quizás soy la excepción´. En cierta medida lo fui. Tengo 12 años con un ligamento ajeno, un tejido ajeno en el codo, y ahora está parcialmente dañado".

El tiempo típico de recuperación para un lanzador sometido a Tommy John es de aproximadamente 12 meses. Si López pasa por el quirófano, la esperanza es que esté listo para el Día Inaugural de 2027. El derecho tiene contrato con Minnesota hasta el próximo año.

Si se eligiera un enfoque más conservador, Zoll indicó que López sería detenido alrededor de una semana antes de ser reevaluado, aunque ese escenario luce poco probable en este punto.

"Un procedimiento, por más desagradable que sea, por más decepción que genere o por más que te haga sentir que fallaste, también ofrece claridad", señaló López. "Alguien como yo, que tiende a sobreanalizar todo, sabe que la rehabilitación será dura. Estar fuera del juego será duro. Pero saber que sanó, que lo corregiste desde la raíz, implica ahora invertir tiempo y trabajo para asegurarte de que no vuelva a ocurrir".

Impacto de la lesión en la rotación de los Twins

La decepción de López es doble, ya que no solo se perdería la temporada de los Twins. Estaba programado para lanzar por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, donde su referente y actual instructor especial de Minnesota, Johan Santana, sería su coach de pitcheo.

Para los Twins, la baja representa un golpe profundo, no solo por las entradas que deja vacantes López, sino por su influencia. Es considerado un modelo de ética laboral y preparación dentro de un cuerpo monticular que podría depender de varios brazos jóvenes.

Minnesota cuenta con cierta profundidad en la rotación, pero los candidatos a ocupar su lugar carecen de la trayectoria de López, quien abrió en el Día Inaugural en cada una de las últimas tres temporadas.

Asumiendo que Taj Bradley y Simeon Woods Richardson eran los favoritos para los puestos cuarto y quinto de la rotación, los principales aspirantes a la vacante serían Zebby Matthews, David Festa y Mick Abel. También existe la posibilidad de que Minnesota firme a un agente libre o adquiera un abridor vía cambio.

"Esto brinda a algunos de nuestros lanzadores jóvenes la oportunidad de dar un paso al frente", dijo el dirigente Derek Shelton. "Cuando entras al clubhouse el primer día, entiendes que no se trata solo de cinco abridores ni de ocho relevistas durante todo el año. Nuestros jóvenes deben adoptar la mentalidad del ´próximo en la fila´. Si Pablo sufre una lesión que lo mantendrá fuera por un tiempo considerable, ¿quién asumirá ese rol?".