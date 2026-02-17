Tony Clark renuncia como director ejecutivo de la MLBPA en medio de investigaciones

Tony Clark, quien se desempeñó como director ejecutivo de la Major League Baseball Players Association (Mlbpa) desde 2013, presentó su renuncia al puesto este martes, informó la cadena estadounidense ESPN citando fuentes familiarizadas con la situación.

La decisión llega en medio de una investigación federal en curso liderada por el Distrito Este de Nueva York sobre posibles irregularidades en el uso de fondos relacionados con acuerdos de licencias y empresas afiliadas al sindicato de peloteros.

Una relación inapropiada

Según las fuentes, una indagación interna de la Mlbpa también sacó a la luz una relación inapropiada de Clark con una familiar cercana, quien fue contratada por el sindicato en 2023, hecho que habría precipitado su salida del cargo.

Clark, de 53 años, fue el primer exjugador de Grandes Ligas en liderar la asociación después de retirarse tras una carrera de 15 temporadas en las Mayores.

Implicaciones para las negociaciones laborales

Desde que asumió, ha guiado a los peloteros en múltiples negociaciones colectivas, incluyendo acuerdos laborales cruciales, aunque en los últimos años su gestión enfrentó críticas internas y desafíos crecientes.

El anuncio se produce a pocos meses de que venza el contrato colectivo vigente, el 1 de diciembre de este año, un proceso que se anticipa como uno de los más ásperos en la historia reciente de las relaciones laborales del béisbol, con un potencial enfrentamiento entre jugadores y propietarios por temas como la propuesta de un tope salarial.

La Mlbpa canceló de manera abrupta el inicio de su tradicional gira por los 30 campos de entrenamiento de primavera programada para este martes, luego de que surgieran rumores sobre la renuncia de Clark.

Se espera que el subdirector ejecutivo, Bruce Meyer, asuma de forma interina las funciones de liderazgo y lidere las negociaciones laborales en el futuro inmediato, mientras la asociación define una dirección permanente.