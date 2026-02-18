Bruce Meyer: nuevo presidente de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, reemplaza a Tony Clark

Un día después de la sorpresiva renuncia de Tony Clark, en medio de una supuesta relación inapropiada con su cuñada, la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol eligió a Bruce Meyer como su director ejecutivo, según Jeff Passan de ESPN.

Según se informó, la votación fue unánime, y Meyer recibió el cargo de forma interina tras haber sido director ejecutivo adjunto, escriben Chris Cwik y Jack Baer de Yahoo Sports.

Meyer era la opción natural como el número dos de Clark y el principal negociador del sindicato con la MLB. El miércoles anterior, habló sobre la importancia de que el sindicato se mantuviera unido tras la destitución de Clark.

Según Passan, Clark renunció tras una investigación interna que reveló una relación inapropiada con su cuñada, quien trabajó para el sindicato desde 2023. El sindicato celebró una reunión de emergencia el martes por la tarde, pero no votó para nombrar a un director ejecutivo hasta ayer.

La noticia llega a menos de un año del vencimiento del actual convenio colectivo, el 1 de diciembre. Se espera que el sindicato y los dueños de la MLB se enfrenten a una feroz batalla laboral antes del nuevo convenio colectivo, que muchos anticipan podría derivar en un cierre patronal antes de la temporada 2027 de la MLB.

Se especula que los dueños presionarán con fuerza para establecer un límite salarial, algo a lo que los jugadores se han opuesto durante años.

Bruce Meyer es el nuevo presidente de la Asociación de Jugadores de MLB.