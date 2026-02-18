Domantas Sabonis se somete a una cirugía y queda fuera por el resto de la temporada

El jugador de los Kings de Sacramento, Domantas Sabonis, reacciona durante un partido de la NBA, ( ARCHIVO/ AP )

La estrella de los Sacramento Kings, Domantas Sabonis, se sometió este miércoles a una cirugía que puso fin a su temporada para reparar un menisco roto en su rodilla izquierda, según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Sabinis ha jugado con la lesión de rodilla durante la mayor parte de la temporada 2025-26. Se perdió 27 partidos a principios de esta temporada antes de regresar a la alineación en enero.

La temporada 2025-26 de Domantas Sabonis con los Sacramento Kings comenzó con altas expectativas para el pívot lituano, quien venía de ser tres veces campeón reboteador de la NBA y pieza clave del núcleo del equipo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/27277959-1024x683-8f6a93db.jpg Domantas Sabonis en acción hacia la canasta. (FUENTE EXTERNA)

Problemas físicos

Sin embargo, unos primeros juegos condicionados por molestias dejaron ver una campaña marcada por la inconsistencia física. Antes de quedar fuera por lesión, Sabonis promedió 17.2 puntos, 12.3 rebotes y 3.7 asistencias por partido en 11 encuentros, manteniendo su impacto habitual bajo los tableros a pesar de no jugar la temporada completa.

Su participación en este año con los Kings quedó en duda desde una lesión de menisco parcial en la rodilla izquierda sufrida el 16 de noviembre de 2025, que lo obligó a detenerse y perderse 27 juegos.

A mediados de diciembre el club confirmó que su regreso seguiría retrasándose por la rehabilitación, y aunque intentó volver en enero de 2026 —aportando 13 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en un triunfo contra los Wizards al regresar brevemente— la lesión terminó forzando que se ausentara de manera indefinida, tras ser operado.

Estadísticamente, Sabonis se mantuvo como uno de los mejores reboteadores del equipo cuando estuvo en acción por los Kings: cuando Sacramento jugaba como local sus promedios fueron de 13.8 puntos, 10.1 rebotes y casi 3 asistencias, reafirmando su versatilidad como big man moderno además de mantener eficiencia ofensiva alrededor de canasta.