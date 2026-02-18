Gigantes del Cibao firman al agente libre Jimmy Cordero

Los Gigantes del Cibao continúan consolidan su pitcheo de relevo de cara a la próxima temporada, al apostar por a la experiencia y calidad de un lanzador probado en la liga.

La organización anunció la firma del lanzador derecho Jimmy Cordero, quien acordó como agente libre un contrato por las próximas dos temporadas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), lo que asegura su permanencia con el club.

Su desempeño con los Gigantes del Cibao en la pasada campaña fue determinante para el bullpen. En ocho presentaciones trabajó 8.1 entradas, mantuvo récord de 0-0 y registró una sobresaliente efectividad de 1.08.

Además, ponchó a 11 bateadores, concedió apenas tres boletos y cerró con un impresionante WHIP de 0.72.

Cordero, nativo de San Cristóbal, llegó al equipo la temporada anterior vía cambio, junto a los lanzadores Wilber Dotel y Fernando Abad, además del jardinero Ricardo Céspedes. Desde entonces, ha fortalecido el cuerpo de relevistas del conjunto.

Experiencia y calidad

A lo largo de nueve temporadas en Lidom, el veterano relevista de 34 años se ha consolidado como uno de los brazos más confiables desde el bullpen. Fue seleccionado originalmente por los Leones del Escogido en el draft de novatos del 2014.

En serie regular, presenta marca de 2-4 con efectividad de 2.84 en 97 partidos, acumulando 95.0 entradas de labor. Durante ese trayecto ha logrado 18 salvamentos, con 83 imparables permitidos, 38 boletos otorgados y 87 ponches, para un WHIP de 1.27.

También ha demostrado temple en postemporada, donde ha visto acción en cuatro ocasiones. En 25.0 episodios suma tres juegos salvados y 29 ponches, evidenciando su capacidad para rendir en escenarios de alta presión.