Fernando Tatis Jr. le envía un mensaje a Japón: "Vamos a derrotarlos"

Fernando Tatis Jr. proyecta ser el titular en el jardín derecho dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

El entusiasmo que desborda Fernando Tatis Jr., para el Clásico Mundial de Béisbol salió a relucir el martes tras entrenarse con la plantilla de los Padres en su campamento en Peoria, Arizona.

El Bebo fue abordado por los medios, incluyendo asiáticos que cubren las prácticas de San Diego, y no desaprovechó la oportunidad para mandar un mensaje como si quisiera que atravesara el Pacífico y llegará hasta Miyazaki, en el extremo sur japonés, donde desde el sábado se entrena el tricampeón del torneo con jugadores sin contratos en la MLB.

"Sí, (Japón) luce fuerte", dijo Tatis Jr., a la pregunta de un periodista de una televisora nipona que le inquirió sobre el plantel del Sol Naciente con nombres como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto. "Vamos a derrotarlos", respondió el guardabosque acompañando sus palabras con una sonrisa.

Sin embargo, Tatis Jr., no peca de triunfalismo, destaca las fortalezas del plantel dominicano, pero deja claro que no depende del papel para imponerse en la justa que reunirá a 20 países.

"¿Qué tan confiado está para ganar el WBC?", preguntó el periodista japonés.

"Hombre, tenemos un gran equipo, pero se trata de poner el mejor juego allá afuera, nos estamos preparando para eso, es una gran competición, especialmente el equipo de Japón, buscando enfrentar en esa competición y llegar en el tope", dijo el jardinero de los Frailes.

Japón, campeón de la más reciente versión del torneo (2023) y con un plantel que lo hace candidato a defender la corona, puede enfrentarse a la República Dominicana en cuartos de final o en la final del evento a disputarse entre el cinco y 18 de marzo próximo. Sería un enfrentamiento inédito en el certamen entre dos de los grandes actores del mejor béisbol del planeta.

Los japoneses integran el grupo C junto a Corea del Sur, Taiwán, Australia y República Checa. Los dominicanos están enclavados en la llave D con Países Bajos, Israel, Italia, Nicaragua y Venezuela en la justa que otorga boleto a segunda ronda a los dos mejores de cada grupo.

La experiencia

Tatis Jr., de 27 años, tendrá la oportunidad de debutar en el torneo, si bien ya para la versión anterior era una estrella consolidada en la Gran Carpa, pero atravesaba el momento más bajo de su joven carrera.

En 2023, el entonces torpedero purgaba una sanción de 80 partidos por su fallo en una prueba de dopaje y se recuperaba de operaciones para reparar una fractura en el escafoides de la muñeca izquierda (posiblemente por un accidente de motocicleta) y otra en septiembre para reparar el labrum de su hombro izquierdo.

"Es definitivamente lo que quería desde niño, siempre quise hacerlo y siento que llegó en el momento correcto, estoy feliz de que vaya a pasar, sé que es algo que será una experiencia hermosa", dijo el jugador dueño de un contrato de 340 millones de dólares por 14 años (2021-2033).

Tatis Jr. está sujeto a ser el jardinero derecho del equipo que dirigirá Albert Pujols en la cita. Allí debería compartir el outfield con Julio Rodríguez y Juan Soto.