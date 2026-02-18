Clark tuvo una relación con la hermana de su esposa, y la puso a ganar US$ 96 mil al año en 2024

Tony Clark, exdirector ejecutivo de la Asociación de Peloteros de MLB, en una visita al Estadio Quisqueya Juan Marichal antes de un partido de Lidom. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

En medio de uno de los episodios más convulsos en la historia de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (Mlbpa), Tony Clark dejó su cargo como director ejecutivo del sindicato. La renuncia se produjo luego de que una investigación interna revelara una relación inapropiada con su cuñada, quien además trabajaba para la organización.

Detalles de una investigación federal, reportada por Bob Nightendale del USA TODAY, descubrió una relación sentimental entre Clark y la hermana de su esposa.

Clark la llevó a trabajar en la oficina del sindicato en Scottsdale, Arizona, desde su apertura en 2023. Ella ganó US$83,101 en 2023 y US$ 96,524 en 2024, según los estados financieros del sindicato.

Aunque Clark fue exonerado de acusaciones de manipulación financiera dentro de la pesquisa interna, aún enfrenta una investigación federal en el Distrito Este de Nueva York.

El sindicato confirmó la dimisión el martes por la noche mediante un comunicado, sin detallar los motivos específicos.

En el texto se indicó que el personal, el asesor externo y los jugadores discutieron los pasos a seguir. "Como siempre, los jugadores siguen concentrados en sus preparativos para la negociación colectiva de este año", señaló la organización, al tiempo que reafirmaron que la fortaleza del gremio radica en la solidaridad de sus miembros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/mlb-tony-clark-no-se-necesita-un-tope-salarial-621e4f4e-13e2d0d8.jpg Clark era partidario de que no se necesitaba un tope salarial en la MLB. (FUENTE EXTERNA)

La salida de Clark obligó a jugadores cercanos a su gremio a debatir de inmediato quién asumiría el liderazgo interino. El mismo martes se celebró una conferencia telefónica con los 30 representantes de jugadores y los ocho integrantes del consejo ejecutivo para analizar la situación.

Gestiones en RD

Durante la gestión de Tony Clark al frente de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, la relación con la República Dominicana cobró una relevancia histórica para el sindicato.

Gracias a sus gestiones, se inauguró la primera oficina internacional de la Mlbpa en Santo Domingo el 5 de diciembre de 2022, la cual está ubicada en la Torre Sarasota, con el objetivo de ampliar el apoyo a peloteros dominicanos e internacionales a lo largo de sus carreras y luego de éstas, lo que marcó un hito sin precedentes en la presencia global de la organización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/62714630d41a49edb8b50f32ce582f19-baaa7ba2-d078e73a.jpg Clark entendía que un draft internacional no era necesario como sistema que reemplaze la agencia libre en la que se firman prospectos en el país. (ARCHIVO/AP)

Esta apertura no solo simbolizó el compromiso de la Mlbpa con los derechos de los jugadores latinoamericanos —en especial de los miles que provienen de República Dominicana— sino que también fortaleció la voz de los jugadores fuera de Estados Unidos y facilitó la defensa directa de sus intereses en el país que históricamente más talento aporta a las Grandes Ligas.

Además de la oficina, Clark impulsó iniciativas y diálogos que estrecharon los lazos entre el sindicato y la comunidad beisbolera dominicana.

La Mlbpa bajo su dirección promovió programas orientados al desarrollo integral de los jóvenes talentos en República Dominicana, incluyendo esfuerzos en educación, salud mental y apoyo a jugadores tanto durante como después de sus carreras profesionales.

Este enfoque estratégico buscaba mejorar las condiciones de vida y la preparación de los prospectos dominicanos, haciendo hincapie en la importancia de un acompañamiento integral más allá del terreno de juego.

Asimismo, Clark participó personalmente en reuniones con peloteros dominicanos para mantenerlos informados sobre negociaciones laborales y abogar por sus derechos.