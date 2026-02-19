Estrellas Orientales aseguran a Gerónimo Franzuá y Raffi Vizcaíno en el relevo

Los relevistas Gerónimo Franzuá y Raffi Vizcaíno seguirán con los Paquidermos. ( FUENTE EXTERNA )

Las Estrellas Orientales aseguraron la permanencia de los relevistas Gerónimo Franzuá y Raffi Vizcaíno, en un movimiento que fortalece su cuerpo intermedio de cara a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Ambos lanzadores se habían convertido en agentes libres el pasado 15 de febrero, conforme al acuerdo laboral suscrito entre la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) y la liga.

Dicho pacto establecía que, durante un mes, solo podían negociar con el club verde; a partir del 15 de marzo quedaban habilitados para escuchar ofertas de las demás franquicias.

Renovación contractual

Los contratos anteriores de Franzuá y Vizcaíno perdieron vigencia bajo las disposiciones de ese convenio, lo que abrió la puerta a su nuevo acuerdo con la enseña oriental.

Se trata de los primeros jugadores del equipo en condición de agentes libres con restricción que pactan su regreso este año.

Trayectoria con las Estrellas

Franzuá, lanzador zurdo utilizado con frecuencia frente a bateadores de su misma mano, suma cuatro campañas con las Estrellas. En 47 partidos y 39.2 entradas trabajadas, exhibe marca de 6-2 y promedio de carreras limpias de 2.95.

En el pasado torneo participó en ocho encuentros, lanzó 5.0 episodios sin decisión y enfrentó a 25 bateadores. Su debut con el club se produjo en la temporada 2019-2020.

Vizcaíno, quien también debutó en la liga con las Estrellas en esa misma campaña, acumula seis temporadas con la organización. Presenta récord de 3-3, efectividad de 3.68 y un salvamento en 79 presentaciones.

En el certamen más reciente vio acción en 16 juegos, con foja de 1-1 y promedio de 3.29 en 13.2 entradas, durante las cuales enfrentó a 53 rivales.

Ambos se desempeñan como relevistas intermedios, aportando profundidad a un bullpen que el conjunto oriental busca consolidar desde temprano en la temporada muerta.