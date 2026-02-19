Jesús Madé, el tercer mejor prospecto de la MLB con solo 18 años

Jesús Madé fue la quinta selección del pasado sorteo de novatos de la Lidom, tomado por el Licey en la primera ronda. ( FUENTE EXTERNA )

En enero de 2024, cuando los Milwaukee Brewers abrieron su academia de 20 millones de dólares en Guerra como señal de su seriedad de competir en la búsqueda de talento en América Latina, reclutaron a dos joyas dominicanas que van superando hasta la más optimista de las expectativas.

La organización de Wisconsin entregó un bono de 950 mil dólares al torpedero Jesús Madé y otro de 800 mil al infielder Luis Peña. Dos temporadas y en ligas menores más tarde, la pareja figura entre los prospectos más cotizados de todo la industria.

Madé, de 18 años, aparece como el tercer talento más alto de todo el béisbol, en el ranking de MLB Pipeline, la plataforma de ligas menores de la Major League Baseball. Peña ancla en el puesto 26 en un listado que tiene a 14 jóvenes dominicanos.

En el sorteo de novatos de Lidom en septiembre pasado, el Licey tomó a Madé en la primera ronda como la quinta selección general.

En el tope

Solo el torpedero/jardinero Konnor Griffin (Piratas), de 19 años, y el campo corto Kevin McGonigle (Tigers), de 21, aparecen por delante de Madé, nacido en San Cristóbal en 2007. Baseball Prospectus igual lo ubica de tercero y Baseball America de cuarto.

Tan fulgurante ha sido el desembarco profesional de Madé que se encuentra como invitado en el campo de entrenamiento de los Cerveceros en Arizona y se enfrentará a jugadores de Grandes Ligas en los próximos días.

Bateador ambidiestro que viene de robarse 47 almohadillas en su estreno en suelo estadounidense, Madé impresiona con la velocidad del bate en ambos lados del plato y aunque sus seis jonrones no impresionan, su potencia bruta continúa creciendo con la edad.

Tras colocar una línea ofensiva de .285/.379/.413 entre dos categorías de Clase A y AA y ser elegido Jugador del Año en las fincas del club, en octubre se fue a la Liga Otoñal de Arizona.

Se proyecta que si logra levantar más la pelota según adquiera madurez física puede pegar entre 25 y 30 jonrones en el futuro.

Madé aprovecha su naturaleza de contracción rápida en las bases como un corredor destacado, y desde que firmó, ha demostrado ser capaz de realizar jugadas destacadas con buen alcance y una rápida salida en el campo corto.

Lo hace mientras mejora en las jugadas rutinarias a la defensa y podría estar por encima del promedio en esa posición con el tiempo. Milwaukee le ha dado tiempo a Madé en segunda y tercera base.

Luis Peña, velocidad en el bate hasta de 113 mph

Peña, de 19 años, debutó como profesional ganando el título de bateo de la Liga de Verano en 2024 con .393 en 44 partidos. Fue ascendido a Clase A de Carolina en su primera temporada en Estados Unidos e incluso llegó a Clase A+ antes de cumplir 19 años.

Bateó para .270/.335/.422 con nueve jonrones y 44 bases robadas en 96 juegos entre ambos puestos de temporada completa. Lo hizo con un swing derecho potente que lo hacía difícil de batir con velocidad, y su fuerza le permitió alcanzar velocidades de salida de hasta 113 mph, excepcional para alguien de su edad. Fue la primera selección de las Estrellas el pasado sorteo de novatos.