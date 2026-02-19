Leury García se queda con los Gigantes del Cibao

Leury García mientras practica antes de un partido de los Gigantes del Cibao en la Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao aseguraron experiencia y liderazgo con miras a la próxima campaña al oficializar el regreso del veterano Leury García, quien acordó contrato para continuar con los Potros.

La información fue ofrecida por el gerente de operaciones, Jaylon Pimentel, quien resaltó el peso del jugador dentro del clubhouse. "Leury es un líder dentro y fuera del terreno para nosotros; tenerlo en nuestro equipo siempre será una gran ventaja y estamos satisfechos de contar con él", afirmó.

García, de 34 años y nativo de Santiago, se mantiene como una de las principales piezas ofensivas del conjunto cibaeño. Su versatilidad defensiva y experiencia en Grandes Ligas lo consolidan como un referente dentro del plantel.

El jugador es el segundo anunciado por la organización para la temporada 2025-2026, luego de que se diera a conocer la firma del relevista Jimmy Cordero.

Carrera en Lidom

Seleccionado en el Draft de Novatos de 2009, García ha disputado sus 10 temporadas de serie regular exclusivamente con los Gigantes. En 260 partidos acumula 282 imparables para promedio de .285, con 138 carreras anotadas, 13 cuadrangulares y 95 remolcadas.

En su más reciente campaña, el apodado "El Picante" vio acción en 27 encuentros, conectando 22 indiscutibles —incluidos cuatro dobles y un jonrón— y anotando 10 carreras.

Con esta renovación, los Gigantes fortalecen su núcleo con una figura de peso de cara a la lucha por un nuevo campeonato.