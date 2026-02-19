Jazz Chisholm Jr. apunta alto en 2026: “Tengo todas las herramientas”

El segunda base de los Yankees de Nueva York, Jazz Chisholm Jr., está convencido de que puede alcanzar metas ambiciosas en la temporada de 2026.

El jugador de 28 años no solo se ha propuesto ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP), un Bate de Plata y un Guante de Oro, sino que también cree tener las condiciones para convertirse en apenas el segundo pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conectar 50 cuadrangulares y robar 50 bases en una misma campaña. Shohei Ohtani fue el primero en lograrlo, en 2024.

“Pregúntale al ‘Cap’ (Aaron Judge)”, dijo Chisholm a Chris Kirschner, de The Athletic. “En la vida real. Seamos realistas. Tengo todas las herramientas para hacerlo. Tengo la velocidad, el poder, la disciplina en el plato, el ojo para batear y la defensa. Tengo todo para acumular una temporada de 10 WAR”.

Desempeño defensivo y proyección del jugador

Chisholm, quien nunca ha registrado más de 4.4 fWAR en una temporada, considera que una mejora defensiva podría disparar su valor global. La campaña pasada, el infielder encabezó a todos los intermedistas en errores.

“Piénsalo de esta manera: si no hubiera fallado en esos nueve tiros (en segunda base), mi calificación defensiva no habría bajado”, explicó Chisholm. “Habría subido, porque los errores son los que la reducen. Estoy llegando a más batazos que cualquier otro segunda base. Es simplemente cuestión de enfocarme mejor”.

Chisholm, quien será agente libre al finalizar su contrato, bateó para .242, con porcentaje de embasarse de .332 y slugging de .481 la temporada pasada. Conectó 112 imparables y anotó 75 carreras.

Además, firmó la tercera temporada 30-30 en la historia de los Yankees.