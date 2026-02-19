Teoscar Hernández: salud, defensa y un objetivo dorado en Los Ángeles

Teoscar Hernández llegó a los entrenamientos de primavera de los Dodgers de Los Ángeles con la mente puesta en ganar su primer Guante de Oro en las Grandes Ligas.

Durante la temporada muerta se sumergió en intensas rutinas de acondicionamiento físico en un complejo de entrenamiento en Tampa, donde volvió a coincidir con su compañero habitual de trabajo en los últimos cuatro inviernos, Vladimir Guerrero Jr.

"El Chino" moldeó una nueva versión física que hoy se traduce en resultados visibles: perdió 12 libras y, según admite, recuperó confianza en su cuerpo.

"Nos motivamos mutuamente. Todo pelotero necesita a alguien con quien se sienta cómodo mientras entrena", comentó Hernández sobre su proceso de preparación junto a Guerrero Jr.

El grupo de trabajo no fue casual ni pequeño. En la misma instalación también se prepararon Junior Caminero, Adolis García y Randy Arozarena, un entorno competitivo que elevó la intensidad de cada sesión. Pero, en el caso de Hernández, el impulso iba más allá de la estética o la preparación habitual.

La motivación principal fue la salud.

A sus 33 años, el jardinero reconoce que la distensión en la ingle sufrida a inicios de mayo pasado marcó su temporada. Aunque apenas se perdió 12 partidos, las molestias en el tren inferior nunca desaparecieron del todo, afectando tanto su producción ofensiva como su desempeño defensivo.

"Nunca me recuperé al cien por ciento", confesó.

Las estadísticas reflejaron esa realidad. Hernández conectó 25 cuadrangulares y remolcó 89 carreras en 134 encuentros, números respetables, pero lejos del impacto esperado dentro de una alineación como la de los Dodgers. Su promedio ofensivo (.247) y ciertas inconsistencias defensivas evidenciaron que algo no estaba del todo bien.

Por eso el descanso fue tan importante como el entrenamiento. Tras la Serie Mundial, Hernández se desconectó del béisbol durante dos meses completos. No modificó radicalmente su dieta, pero sí aprendió a controlar las porciones, iniciando así el proceso de pérdida de peso que complementó posteriormente con el trabajo físico.

El resultado, asegura, es una sensación de normalidad que no experimentaba desde hace tiempo.

"En toda mi carrera he estado en el rango de 204 o 205 libras. El año pasado estaba un poco por encima. Ahora me siento de vuelta a mi peso ideal".

Cambio de posición, misma ambición

La temporada también traerá ajustes estratégicos. Con la llegada de Kyle Tucker, Hernández será movido nuevamente al jardín izquierdo, una transición que asume sin resistencia.

"Estoy listo para cualquier rol que el equipo necesite. Lo importante es estar en el terreno y jugar todos los días".

Más allá del movimiento defensivo, Hernández insiste en que su evolución en el campo es una prioridad real. En los últimos años ha mostrado progreso en métricas defensivas — al pasar de un DRS de -3 en 2024 a cifras positivas en 2025 (uno) —, un crecimiento que no ha pasado desapercibido dentro de la organización.

Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, destacó no solo la mejoría, sino también la respuesta mental del jugador ante la adversidad.

"Su nivel de esfuerzo dio un salto significativo", señaló Friedman. "Y también su rendimiento. Creemos que todavía hay más en su juego defensivo".

Un objetivo poco común, pero muy claro

Pese a su historial ofensivo — dos Juegos de Estrellas, múltiples Bates de Plata y un título en el Derby de Jonrones —, Hernández apunta ahora hacia un reconocimiento tradicionalmente reservado para especialistas defensivos: el Guante de Oro.

"Me encantaría ganar uno", admitió. "Ese es un objetivo real para mí".

El deseo no es trivial ni simbólico. Forma parte de un plan mayor: evitar lesiones, maximizar su valor dentro del equipo y extender su carrera más allá del contrato vigente, que se extiende hasta 2027.

Hernández no ignora la dimensión empresarial del béisbol. Su nombre circuló en rumores de cambio durante el invierno, una realidad que asume con madurez.

"No quiero irme, pero entiendo que esto también es un negocio".

Su apuesta, sin embargo, es clara: convertirse en un jugador tan completo y confiable que los Dodgers no tengan motivos para imaginar un futuro sin él.

Y tras el invierno de transformación física, el mensaje parece directo.

Los Dodgers no necesitan proyecciones complejas para visualizarlo. Solo deben mirarlo.