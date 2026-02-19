Valdez Academy conquista el Perfect Game Dominican Classic 2026

El equipo de Valdez Academy muestra los anillos de campeones obtenidos en el evento. ( FUENTE EXTERNA )

La categoría 10U de Valdez Academy extendió su dominio en el béisbol infantil al proclamarse campeona del Perfect Game Dominican Classic 2026, alcanzando así su cuarto título consecutivo en los torneos más recientes en los que ha participado.

Con este nuevo campeonato, el programa consolida un proceso formativo orientado al alto rendimiento, basado en fundamentos técnicos, preparación física y fortaleza mental desde edades tempranas.

El resultado ha sido una racha que marca una etapa de supremacía competitiva en su categoría a nivel nacional.

Bajo la dirección del exjugador profesional Juan Emilio Bell, el conjunto mostró consistencia en cada fase del juego. La ofensiva respondió en momentos clave, la defensa se mantuvo estructurada y la ejecución estratégica en situaciones de presión fue determinante para sellar el campeonato.

Equipo Ganador

El desempeño sostenido del equipo posiciona a Valdez Academy entre los programas formativos más competitivos del béisbol infantil dominicano, proyectando talento con estándares alineados a escenarios nacionales e internacionales.

El plantel campeón estuvo integrado por Carlos Jovine (The-Kid), Jonathan Peña (The Future), Ariel de la Cruz, Jhaziel Marrero, Andrés Villegas, Rodrigo Hirujo, Luis Ortega, Lucas Fernández, Leandro Morales, Rodrigo Gómez (Rodri-Ice), Christopher Mateo y Diego Vega.