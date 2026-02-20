Así funcionó el sistema de desafío ABS en el primer día de la pretemporada de la MLB

Gráfica que muestra cómo el sistema ABS señala un lanzamiento en la zona de strike. ( FUENTE EXTERNA )

La jornada del viernes ofreció un primer vistazo al Sistema Automatizado de Desafío de Bola-Strike (ABS) durante la ronda inicial de los entrenamientos de primavera 2026.

Aunque la herramienta ya se había implementado el año pasado en la Liga del Cactus y la Liga de la Toronja, esta nueva prueba permitió evaluar nuevamente su funcionamiento en un contexto competitivo.

En total, se disputaron cinco encuentros en ambas ligas, escenario ideal para medir el impacto temprano del sistema.

En esos cinco partidos se registraron 23 desafíos, lo que equivale a un promedio de 4.6 por juego. De ese total, 13 decisiones originales fueron revertidas tras la revisión tecnológica, estableciendo una tasa de éxito del 56.5%.

Las cifras reflejan no solo una participación activa de los equipos, sino también una efectividad considerable al momento de cuestionar el criterio del umpire.

La mayor cantidad

El duelo que concentró mayor movimiento fue el protagonizado por los D-backs y los Rockies en Salt River Fields at Talking Stick. Allí se realizaron siete desafíos en conjunto, seis de los cuales terminaron cambiando la decisión inicial.

Arizona destacó especialmente al acertar en cuatro de sus cinco intentos, la cifra más alta tanto en desafíos como en resoluciones favorables durante la jornada. Colorado, por su parte, mantuvo paso perfecto al ganar sus dos revisiones.

Entre los 10 equipos que vieron acción, los Orioles fueron el único conjunto que no utilizó el recurso del desafío. Además, junto a Mariners y Royals, terminaron el día sin registrar una revisión exitosa. Con una cartelera completa programada para el sábado, se espera que la actividad relacionada con el ABS continúe en aumento.

Esta temporada marca la llegada oficial del Sistema Automatizado de Desafío de Bola-Strike, patrocinado por T-Mobile, a las Grandes Ligas, una incorporación que promete añadir precisión y un nuevo componente estratégico al béisbol profesional.