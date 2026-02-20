La rotación de Estados Unidos mete miedo y Paul Skenes tiene responsabilidad

Paul Skenes, as de la rotación de los Piratas de Pittsburgh. ( X / JUSTBB_MEDIA )

Durante casi dos décadas, el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) tuvo un talón de Aquiles persistente para los Estados Unidos: la ausencia de sus mejores lanzadores.

Mientras potencias como Japón enviaba a sus "samuráis" más letales y la República Dominicana llevaba a ganadores del Cy Young como Bartolo Colón, Pedro Martínez y Sandy Alcántara, las estrellas del montículo estadounidense solían optar por la "seguridad" de los campos de entrenamiento primaverales.

Pero en 2026, esa narrativa ha muerto, y el responsable directo es un joven con bigote de la vieja escuela y un brazo de 102 millas por hora: Paul Skenes.

De acuerdo a The Athletic, a principios de la temporada pasada, Kevin Roach, coordinador de video de los Piratas de Pittsburgh, le hizo a Skenes la pregunta que históricamente había recibido respuestas evasivas de ases como Justin Verlander, Max Scherzer, Zack Greinke, Chris Sale, Jacob deGrom y Gerrit Cole: "¿Te gustaría lanzar por el Team USA?". La respuesta del vigente Cy Young fue inmediata: "¡Heck yeah! ¡Claro que sí!".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/ap25121635856655-72b1c773-a07e5466.jpg Paul Skenes fue el abridor de la Liga Nacional en la pasada edición del Juego de Estrellas de MLB que celebró en el Truist Park de Atlanta. (FUENTE EXTERNA)

Un patriota en el béisbol

Para entender el "sí" de Skenes, hay que mirar más allá de sus estadísticas. Antes de ser la cara del pitcheo moderno, Skenes fue cadete de la Fuerza Aérea, un joven que una vez abandonó una práctica para reprender a compañeros que no se ponían de pie durante el himno nacional.

Para él, vestir el uniforme de las barras y las estrellas no es una carga logística, sino una misión que manifestó desde los 14 años, inspirado por la jugada icónica de Adam Jones en 2017 cuando "robó" un jonrón a Manny Machado en ruta al único título del Clásico que ha ganado Estados Unidos.

"Esto es algo que decidí hace mucho tiempo", confesó Skenes desde el campamento de los Piratas. "Si tenía la oportunidad de hacerlo, lo haría".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/ap25087048356829-6847dde5-602d1789.jpg El lanzador de los Piratas de Pittsburgh de la MLB, Paul Skenes, recibe un saludo en el dugout tras ser relevado en un partido. (ARCHIVO/ AP)

Del "Equipo B" a la rotación del terror

La diferencia entre el equipo de 2023 y el de este 2026 es, estadísticamente, abismal. Hace tres años, la rotación contaba con nombres respetables como Merrill Kelly o Adam Wainwright, pero ninguno había recibido votos para el Cy Young la temporada anterior.

En contraste, el equipo actual es una "bestia de dos cabezas" liderada por Skenes y Tarik Skubal, ambos ganadores del Cy Young en sus respectivas ligas.

A ellos se unen Logan Webb y Joe Ryan, con un bullpen que parece sacado de un videojuego: el lanzallamas Mason Miller, David Bednar y hasta un legendario Clayton Kershaw en rol de relevo. Según métricas de The Ringer, este staff es un 71% superior en WAR al de cualquier edición anterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/ap25066502644905-4705665c-7dfcb0f9.jpg El lanzador de los Piratas de Pittsburgh de la MLB, Paul Skenes, lanza en la primera entrada del juego de los exhibición ante los Orioles de Baltimore, en el spring training del 2025. (ARCHIVO/ AP)

El "Efecto Ohtani"

¿Qué cambió? El mánager Mark DeRosa cree que la imagen de Shohei Ohtani ponchando a Mike Trout para ganar el título en 2023 caló hondo en el orgullo del lanzador estadounidense. Esta vez, DeRosa no tuvo que rogar; las estrellas lo llamaron a él.

Incluso jugadores en años críticos de contrato, como Skubal (quien busca un acuerdo multimillonario este otoño), decidieron arriesgarse. "Tengo un orgullo inmenso por usar el nombre de USA en el pecho", afirmó Skubal. "Compartir el clubhouse con estos tipos de élite será algo especial".