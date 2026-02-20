El lanzador venezolano Pablo López se someterá a una cirugía Tommy John, perderá la temporada 2026

Pablo López, lanzador de los Mellizos de Minnesota. ( ARCHIVO/ AFP )

El lanzador derecho de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, se someterá a una cirugía Tommy John que le pondrá fin a la temporada, anunció el equipo el viernes.

López finalizó una sesión de bullpen la madrugada del lunes tras sentir molestias. Una resonancia magnética reveló posteriormente una rotura del ligamento colateral cubital (LCC) en el codo derecho.

"Hablamos de pasar de 100 a cero en la escala de emoción, entusiasmo, felicidad de estar aquí, y luego te encuentras con noticias como esa", declaró López a Dan Hayes de The Athletic tras la sesión de bullpen del lunes.

El jugador venezolano de 29 años iba a desempeñar un papel importante en la rotación de Minnesota junto a Joe Ryan y Bailey Ober.

El veterano de ocho años fue nombrado All-Star en 2023 y terminó séptimo en la votación del Cy Young de la Liga Americana.

Su campaña 2025

López hizo 14 aperturas con los Twins la temporada pasada, registrando una efectividad de 2.74 y un FIP de 3.19 en 75.2 entradas.

Su WHIP (bases por bolas + hits por entrada) fue de 1.11, lo que lo colocó entre los lanzadores más eficientes del equipo ese año. Además, acumuló 73 ponches.

Partidos más destacados de Pablo López en 2025 El 30 de abril de 2025 contra los Cleveland Guardians, López lanzó 6.1 innings de solo 2 carreras merecidas y ponchó a 6 bateadores, mostrando control y capacidad de trabajo profundo en la rotación.

El 23 de mayo de 2025 frente a los Kansas City Royals, el derecho registró 5 strikeouts en 5.2 innings, limitando la ofensiva rival a una sola carrera, un ejemplo de su consistencia en momentos clave del calendario.

El 12 de septiembre de 2025 ante los Arizona Diamondbacks, López nuevamente se destacó al ponchar 6 bateadores y permitir únicamente una carrera en 5 entradas, aportando a una importante victoria del equipo en la recta final de la temporada.

A mediados de la temporada, López tuvo contratiempos físicos que afectaron su continuidad: en junio sufrió una distensión muscular en el hombro que lo mantuvo ausente varias semanas, interrumpiendo su impulso tras un buen comienzo de 5-3 con una ERA en torno a 2.82 hasta ese momento.

A pesar de estas lesiones, su rendimiento general fue notable, manteniendo una promedio de carreras limpias permitidas muy competitivo y proveyendo consistencia al cuerpo de abridores de Minnesota en la mayor parte de la primera mitad y tramo final de la temporada.